انت الأن تتابع خبر قبل صلاة الجمعة … الحكومة تعلن عن مقدار الزيادة الجديدة لأصحاب المعاشات : 700 جنيه مرة واحدة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حددت وزارة التضامن الاجتماعي برئاسة الدكتورة نيفين القباج، حجم الزيادة التي تصرف لأصحاب المعاشات، مع معاشات شهر أغسطس الجاري، التي تم البدء في منحها لهم بداية من يوم الثلاثاء الماضي.

معاشات شهر أغسطس 2023:

تواصل منافذ الصرف الإلكترونية وماكينات الصراف الآلي ومنافذ فروي والمحافظ الإلكترونية في صرف معاشات شهر أغسطس 2023، اليوم الجمعة الموافق 4 من الشهر الميلادي الحالي، لجميع أصحاب المعاشات الذي تخلفوا عن مواعيد الصرف التي تم الإعلان عنها من قبل وزارة التضامن والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية في وقت سابق.

زيادة المعاشات:

وأكدت وزارة التضامن أن حجم الزيادة التي يحصل عليها أصحاب المعاشات للشهر الخامس على التوالي ما بين 175 جنيه وهو الحد الأدنى لها و1635 جنيه وهو الحد الأقصى وذلك طبقاً للمادة الخامسة والثلاثون من قانون المعاشات والتأمينات الجديد ، حيث أنه تم البدء في صرف زيادة بنسبة 15% بداية من شهر أبريل الماضي بعد تقدم موعد صرفها بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وذلك لمواجهة الآثار الناجمة عن الأزمة الاقتصادية العالمية بسبب حرب روسيا على أوكرانيا والتي أدت إلي زيادة بشكل كبير وغير متوقع في أسعار جميع السلع والمنتجات في جميع الدول ومن بينها مصر، خلال العام الجاري

قرار عاجل :

وأعلنت التضامن عن قرار عاجل قبل انطلاق صرف المعاشات، حيث قررت تشكيل غرفة عمليات ولجان خاصة لمتابعة سير عملية الصرف وحل أي مشاكل قد تواجه أصحاب المعاشات أثناء الحصول على مستحقاتهم الشهرية والزيادة الجديدة، مع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا للحفاظ على سلامة المواطنين ومنع حدوث أي تكدس أو تزاحم حول منافذ الصرف المتخلفة والمنتشرة في جميع محافظات جمهورية مصر العربية