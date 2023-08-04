انت الأن تتابع خبر سعر الأرز اليوم الجمعة 4 أغسطس .. لن تتخل الكيلو بقي بكام بعد الزيادة الجديدة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سجل سعر الأرز اليوم الجمعة 4 أغسطس الجاري زيادة جديدة مع انطلاق التعاملات اليومية بعد التراجع الذي تم تسجله منذ بداية هذا الشهر الميلادي في جميع محافظات الجمهورية .

سعر كيلو الأرز اليوم:

وأوضحت الحكومة عبر بوابة الأسعار المصرية التابعة لها زيادة في عدد من أسعار السلع الغذائية ومن بينها سعر كيلو الأرز اليوم والتي سوف نكشف عنها في التقرير التالي

سعر الأرز اليوم الجمعة 4 أغسطس:

1- سعر الأرز اليوم السائب 27.17 جنيه، بارتفاع 33 قرشا

2- سعر الأرز اليوم المعبأ من 27.12 جنيه، بارتفاع 1.81 جنيه

سعر طن الأرز اليوم الجمعة 4 أغسطس:

سعر طن الأرز “عريض الحبة كسر 3%” نحو 22 ألف جنيه

سعر طن البلدي “رفيع الحبة كسر 5%” نحو 20 ألف جنيه

سعر الأرز الشعير اليوم الجمعة 4 أغسطس:

بلغ سعر طن “عريض الحبة” خلال تعاملات اليوم 13 ألف وخمسمائة جنيه

بلغ سعر طن “رفيع الحبة” خلال تعاملات اليوم 13 ألف جنيه

أسعار الأرز:

وأعلنت غرفة الحبوب في اتحاد الصناعات أن الهند قدر أصدرت قرار خلال الفترة الماضية بمنع توريد كميات من الأرز، مشيرة إلي أن على الرغم من ذلك لن يكون هناك تأثير على أسعار الأرز في مصر الفترة القادمة، حيث أن الحكومة اتخذت عدد من الإجراءات من بينها فتح باب الاستيراد لصالح بعض شركات قطاع الخاص الوطنية.

وأوضحت غرفة الحبوب أن مصر خلال الفترة الماضية شهدت أزمة طاحنة في الأرز حيث وصل سعر الكيلو 35 جنيه في مختلف الأسواق وذلك نتيجة قلة الكميات المتاحة، الإ أنه خلال الأيام القادمة نستعد لاستقبال محصول الأرز والذي يشهد زيادة كبيرة في المساحات المزروعة من الأرز عن العام الماضي بمقدار 500 فدان، والذي من المؤكدة سوف يؤدي إلي تراجع أسعار الأرز