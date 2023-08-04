انفجار أسطوانة غاز بأحد المحال التجارية بالمنوفية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 4 أغسطس 2023 12:30 مساءً - شهدت مدينة أشمون بمحافظة المنوفية، اليوم انفجار أسطوانة غاز بأحد المحال التجارية بشارع سعد زغلول.

تلقى اللواء عمرو رؤوف مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد محمد أبو العزم مأمور مركز أشمون يفيد بوقوع حادث انفجار أسطوانة غاز بأحد المحال التجارية بالمدينة.

على الفور تم الانتقال إلى مكان الحادث وتبين انفجار أسطوانة غاز بمحل قصر الشام بالمدينة، وأسفر عنه تهشم المحل التجارى، بالإضافة إلى ما يقرب من 9 محال تجارية مواجهة له.

فيما تعرض شخصان إلى إصابات ما بين كسور وجروح وتم نقلهم إلى مستشفى أشمون العام، وجارى تحرير المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمتابعة التحقيقات.

جانب من الإنفجار (1)

جانب من الإنفجار (2)

جانب من الإنفجار (3)

جانب من الإنفجار (4)

جانب من الإنفجار (5)