بيع تذاكر أولى مباريات ميسى خارج أرضه فى 10 دقائق

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 4 أغسطس 2023 01:28 مساءً - كشفت تقارير صحفية عن بيع جميع تذاكر أولى مباريات النجم الأرجنتينى ليونيل ميسى خارج أرضه مع ناديه الجديد إنتر ميامى فى غضون 10 دقائق، والتى تقام أمام فريق دالاس يوم الأحد المقبل.

وتألق ميسى بشكل لافت مع فريقه الجديد إنتر ميامى، حيث سجل هدفين ضد أورلاندو سيتى مؤخرا، ما رفع إجمالى رصيده مع إنتر ميامي إلى خمسة أهداف ثلاثة مباريات.

ووفقا لموقع "جول العالمي" فقد بيعت تذاكر مباراة ميسي الأولى خارج أرضه ضد إف سي دالاس بعد 10 دقائق فقط.

وأشار الموقع العالمى إلى أن عملية البيع السريعة كانت مفاجأة، مقارنة بسعر التذاكر الذى بلغ 299 دولارًا أمريكيًا، في حين أن تذاكر إعادة البيع الرسمية تزيد قيمتها عن 600 دولار.

وسينضم 20 ألف شخص إلى ملعب تويوتا إف سي دالاس في أول مباراة لميسي خارج أرضه في الدوري الأمريكي.

ونجح ميسي فى إحداث ثورة كبيرة على مستوي ونتائج ناديه الحالي إنتر ميامي الأمريكي، منذ مشاركته الأولى مع الفريق، حيث نجح فى قيادة الفريق لتحقيق 3 انتصارات متتالية.

وقاد ميسي فريقه إنتر ميامي، لتحقيق 3 انتصارات متتالية، فى كأس الدوريات، التى تلعب بين أندية الدوري الأمريكي والمكسيكي، على حساب كل من كروز أزول المكسيكي، ثم على كل من دي سي يونايتد وأرولاندو سيتي.

ووصلت عدد أهداف ميسى مع إنتر ميامى الأمريكى إلى 5 أهداف فى 3 مباريات بقميص فريقه الجديد الذى حقق انتصاره الثالث تواليا فى كأس الرابطتين الأمريكية والمكسيكية، بعدما فشل فى الفوز فى سلسلة من 11 مباراة فى الدورى الأمريكى.

وكان ميسي قد انضم لصفوف إنتر ميامي خلال الميركاتو الصيفي الحالي، فى صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع ناديه السابق باريس سان جيرمان الفرنسي.