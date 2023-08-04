الأهلي يناقش الملفات الحاسمة مع كولر في جلسة خاصة بعد انتهاء الموسم

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 4 أغسطس 2023 02:26 مساءً - تبحث إدارة النادي الأهلي مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق عدة ملفات هامة خلال الساعات القليلة المقبلة بعد الإنتهاء من منافسات الموسم المحلي بخوض مباراة المصري أمس، الخميس، في ربع نهائي كأس مصر.

وإضطر مسئولو القلعة الحمراء إلى تأجيل حسم هذه الملفات بسبب الموسم المُنقضي الذي خاض فيه الفريق إرتباطات هامة محلياً وأفريقياً وشهد تتويج الأهلي بخمسة بطولات هي دوري أبطال أفريقيا ، والدوري المحلي والسوبر المصري "مرتين" وكأس مصر.

ويعقد مسئولو القلعة الحمراء ولجنة التخطيط للكرة بالأهلي جلسة خاصة مع كولر لمناقشة الملفات العالقة في فريق الكرة ويأتي في مقدمتها ، مصير بعض اللاعبين الذين لم يتحدد مصيرهم حتى الأن ، بجانب عروض الإعارة التى تلقاها بعض اللاعبين وكذلك معسكر المارد الأحمر المُقرر إقامته في الخارج قبل مطلع الموسم الجديد.

ويبحث مسئولو الأهلي مع المدرب السويسري عدة أمور أخرى خاصة بالفريق تتعلق باللاعبين الراحلين والصفقات الجديدة وغيرها من الملفات التي تتعلق بالفريق.