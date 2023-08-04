وفاة والدة الفنان الراحل هشام سليم بعد 10 أشهر من رحيله

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 4 أغسطس 2023 02:26 مساءً - أعلنت الفنانة يسرا وفاة زينب لطفى والدة زوجها خالد سليم والفنان الراحل هشام سليم وأرملة الكابتن صالح سليم، مشيرة إلى أن العزاء يقتصر فقط على الجنازة، وذلك بعد مرور 10 أشهر على وفاة نجلها.

وكتبت يسرا عبر حسابها على "انستجرام": "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفت إلى رحمة الله تعالى والدة زوجي السيدة زينب لطفي حرم المرحوم الكابتن صالح سليم ووالدة كل من خالد صالح سليم و المرحوم هشام صالح سليم.. تغمدها الله بواسع رحمته و ألهمنا جميعا الصبر والسلوان.. العزاء يقتصر على الجنازة فقط".