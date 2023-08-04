هشام سليم فى لقاء سابق عن والدته: كانت السبب فى حبى للفن والتمثيل

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 4 أغسطس 2023 03:30 مساءً - "أمى هى السبب فى دخولى مجال الفن" بهذه الكلمات تحدث الفنان الراحل هشام سليم، خلال لقاء تليفزيونى قديم، عن علاقته بوالدته زينب لطفى التى رحلت عن عالمنا اليوم، وكيف أنها كانت السبب الرئيسى فى حبه للتمثيل ودخول ذلك المجال.

وقال هشام سليم، خلال لقاء تليفزيونى قديم، إن والدته كانت تحثه دائما على أداء شخصيات مختلفة منذ صغره لتنمى عنده مهارة التمثيل، وأخبرته أنه سيصبح ممثل دولى، لافتا: "بعد فترة قولتلها تصدقى إنت عندك حق أنا فعلا بقيت ممثل بس محلى مش دولى".

وعن مشاركته فى فيلم "إمبراطورية ميم" برفقة الفنانة فاتن حمامة، أشار إلى أن والدته هى من قامت بإقناع والده ليشارك فى العمل، ليكون ظهوره الأول على الشاشة قبل أن يشارك بعدها في العديد من الأعمال السينمائية والدرامية.

وكانت الفنانة يسرا أعلنت من خلال حسابها على "إنستجرام" وفاة والدة زوجها خالد سليم والفنان الراحل هشام سليم وأرملة الكابتن صالح سليم، مشيرة إلى أن العزاء يقتصر فقط على الجنازة، وذلك بعد مرور 10 أشهر على وفاة هشام سليم.

وكتبت يسرا عبر حسابها على "انستجرام": "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفت إلى رحمة الله تعالى والدة زوجي السيدة زينب لطفي حرم المرحوم الكابتن صالح سليم ووالدة كل من خالد صالح سليم و المرحوم هشام صالح سليم.. تغمدها الله بواسع رحمته و ألهمنا جميعا الصبر والسلوان.. العزاء يقتصر على الجنازة فقط".

ورحل هشام سليم عن عالمنا بعد صراعه مع مرض السرطان في سبتمبر عام 2022، وكانت آخر أعماله الدرامية، مسلسل "هجمة مرتدة" المأخوذة من الملفات الحديثة للمخابرات المصرية عام 2021، والعمل تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب، وبطولة أحمد عز، هند صبرى، ماجدة زكى، هشام سليم، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، ندى موسى، محمود البزاوى، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبى، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين.