الأهلي ينعى حرم الكابتن صالح سليم رئيس النادى الأسبق

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 4 أغسطس 2023 03:30 مساءً - رئيس النادى الأهلي والسادة أعضاء مجلس الإدارة، وقطاعات النادي الإدارية والرياضية، ينعون ببالغ الحزن والأسى حرم الراحل صالح سليم، رئيس النادي الأسبق، والتي وافتها المنية اليوم، داعين المولى ـ عز وجل ـ أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته ويلهم العائلة الكريمة الصبر والسلوان.

وتوفى صالح سليم يوم 6 مايو عام 2002 بعد صراع مع المرض وولد صالح سليم يوم 30 سبتمبر عام 1930، والتحق بصفوف ناشئى النادى الأهلى عام 1944، وفى نفس العام انتقل إلى صفوف الفريق الأول وظل يلعب به حتى عام 1963، واحترف فى نادى جراتس النمساوى ثم عاد مرة أخرى للعب بالنادى الأهلى، وأكمل به مشواره الكروى حتى عام 1967 الذى أعلن به سليم اعتزاله.

ويمتلك صالح سليم، تاريخا طويلا من الإنجازات والبطولات، سواء خلال مسيرته كلاعب أو كرئيس للنادى. وبجانب الكرة والإدارة، دخل "سليم" حياة الفن والسينما من خلال مجموعة من الأفلام المميزة التى شارك فيها مثل: الشموع السوداء، السبع بنات، الباب المفتوح.

واستطاع صالح سليم أن يحقق مع النادي الأهلي 11 بطولة دوري من أصل 15 بطولة شارك فيها منذ بداية الدوري المصري لكرة القدم عام 1948، وكذلك حقق مع النادي الأهلي بطولة كأس مصر 8 مرات، كما أحرز مع فريقه كأس الجمهورية العربية المتحدة عام 1961 .

شعبية صالح سليم كانت هي السبيل لجذبه للمجال الفني والسينمائي, وشارك في عدة أفلام سينمائية منها فيلم السبع بنات، وفيلم الشموع السوداء، وفيلم الباب المفتوح, لكنه تعرض لنقد شديد من النقاد السينمائيين ما جعله يرفض استكمال مشواره في السينما

كما تقلد صالح سليم منصب مدير الكرة ثم عضو مجلس إدارة ثم رئيس النادي الأهلي حتى وفاته في مايو 2002.