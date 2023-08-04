إعادة حفل مدحت صالح وريهام عبد الحكيم بمهرجان العلمين على "الحياة"

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 4 أغسطس 2023 04:28 مساءً - تٌعيد شبكة تليفزيون الحياة، تمام الساعة الرابعة عصر اليوم الجمعة ، إذاعة حفل الفنان مدحت صالح، والفنانة ريهام عبد الحكيم، فى مهرجان العلمين الذى إذيع أمس.

يأتي ذلك بناءً على طلب المشاهدين بعد النجاح الكبير الذي حققه الحفل أمس، ليطالبوا بإعادة بث الحفل للاستمتاع به اليوم، وهو ما استجابت له شبكة تليفزيون الحياة.

ويعتبر مهرجان العلمين أكبر حدث ترفيهي في الشرق الأوسط، والذي يتضمن عددًا كبيرًا من الفعاليات الترفيهية الفنية والرياضية، وتستمر تلك الفعاليات طوال موسم الصيف؛ ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

ومن المُقرر، أن يتضمن المهرجان خلال الأيام القليلة القادمة عددًا من الحفلات والفعاليات الفنية، مثل حفل كارول سماحة وبهاء سلطان يوم 10 أغسطس، وحفل الموسيقار الكبير عمر خيرت في نفس اليوم، بالإضافة إلى حفل للرابر العالمي «راس» يوم 25 أغسطس.