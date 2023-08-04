احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 4 أغسطس 2023 06:30 مساءً - خالد بيبو مديرًا للكرة للفريق الأول بالأهلي.. ووليد سليمان رئيسًا لقطاع الناشئين

قرر النادي الأهلي تصعيد خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين للعمل مديرًا للكرة بمنظومة الفريق الأول، بعد توجيه الشكر لمدير الكرة السابق سيد عبد الحفيظ.

وأكد النادى الأهلى أن الاختيار وقع على خالد بيبو في ضوء الرؤية المستقبلية لقطاع الكرة وضرورة إعداد كوادر جديدة، لا سيما وأن خالد بيبو يترأس قطاع الناشئين منذ أربع سنوات، وكان مديرًا للأكاديمية لمدة عامين، بالإضافة إلى حصوله على العديد من الدورات في الإدارة الرياضية والمعتمدة من «فيفا» والاتحادين المصري والإفريقي.

كما قرر النادى الأهلى تولي الكابتن وليد سليمان رئاسة قطاع الناشئين، ومنحه كافة الصلاحيات بعد تأهيله لهذه المهمة وحصوله على العديد من الدورات الإدارية والفنية، فضلًا عن الخبرات الكروية التي يمتلكها.