أميرة بهى الدين: "المتحدة" تحقق لمصر ما تستحقه من ريادة إعلامية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 4 أغسطس 2023 09:30 مساءً - قالت الإعلامية أميرة بهي الدين إن الدولة المصرية تمتلك الإعلام الأقدم والأرسخ والأكثر تميزا في المنطقة، ولكن فترة الفوضى الإعلامية عكست صورة سيئة عن الإعلام المصري.

وأضافت أميرة بهي الدين، في برنامج "افتح باب قلبك" المذاع عبر قناة CBC، أنه في عام 2016 تأسست الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والآن نرى اسمها متداول على المسلسلات والقنوات والحفلات والبرامج وعلى السوشيال ميديا يوميا، بالتالي كل يوم تكسب الشركة أرضا جديدة، متابعة: "رأينا قنوات وصحف تابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبرامج رياضية ومنصات رقمية، 40 شركةرائدة في مختلف المجالات الإعلامية تحت مظلة المتحدة للخدمات الإعلامية".

وتابعت أميرة بهي الدين: "الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تحقق لمصر ما تستحقه وما يليق بها من ريادة إعلامية مختلفة المجالات والتوجهات، بمنتهى الفخر والفرحة المتحدة بكل مؤسساتها وكياناتها وقياداتها تحقق وتدعم الريادة الإعلامية المصرية التي تستحقها مصر والمصريين، وما زالت أحلامنا كبيرة وآمال أكبر بتحقيق مزيد من الريادة والتفوق والنجاح".