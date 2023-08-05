حظك اليوم.. توقعات الابراج ليوم الاحد 6-8-2023

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 5 أغسطس 2023 08:26 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الاحد 6-8-2023

مهنياً: لا تستخف بالأمور، فغالباً ما تتزامن مع أوضاع معقّدة تراوح بين التراجع المعنوي والانزواء والأحزان.

عاطفياً: تتحدث فتشدّ الأسماع إليك وتظهر فتخطف الأنظار، لكنك تصبو إلى الشراكة العاطفية والحب والأمان.

صحياً: سارع إلى أحد خبراء التغذية واعرض عليه مشكلتك مع البدانة، فهو القادر على إيجاد الحل الناجع.

حظك اليوم برج الثور الاحد 6-8-2023

مهنياً: تصادف النجاح، وتنتظرك أمور مهمة واستثنائية في الخارج ولقاءات واعدة وسعيدة.

عاطفياً: تبدو في أحسن حال وتعيش انسجاماً مع الشريك، وتعرفان أياماً من السعادة والفرح.

صحياً: لا ينفع الندم بعد أن تكون قد تماديت في إهمال صحتك، وتصبح عندئذ أسير المرض والأدوية.

حظك اليوم برج الجوزاء الاحد 6-8-2023

مهنياً: يثمر تعبك وجهدك نتيجة جيدة وتتلقى الثناء والتقدير من الرؤساء والمسؤولين، وتكون على موعد للترقية.

عاطفياً: لا تتحدَّ الحبيب وابتعد عن العناد فهو يزيد الأمور تعقيداً وتشابكاً، بل حاول أن تكون ليّن العريكة معه.

صحياً: بادر سريعاً إلى حلّ المشاكل الصحية التي كانت تضايقك في المدة الأخيرة.

حظك اليوم برج السرطان الاحد 6-8-2023

مهنياً: راقب جيّداً ما يدور حولك فقد تكتشف حقائق حيرتك طويلاً في الآونة الأخيرة.

عاطفياً: في الحب، الرجوع عن الخطأ مجموعة فضائل والانكسار انتصار، فماذا تنتظر؟.

صحياً: كثرة الخلافات والضغوط التي تكون عرضة لها تسبب لك تعباً جسدياً ونفسياً، إنتبه لصحتك.

حظك اليوم برج الاسد الاحد 6-8-2023

مهنياً: تسعد بلقاءات ودعوات عذبة واجتماعات غير تقليدية، قد تنسيك بعض الهموم، وتحملك إلى عالم الأحلام والتناغم والانسجام.

عاطفياً: الوضع العاطفي يشكو بهتاناً أو جموداً أو جفاء، بانتظارك انقباض عاطفي لكنه سرعان ما يزول وتتأجج العواطف مجدداً.

صحياً: لا تكن عبد الشراهة المفرطة، وحاول أن تلهي نفسك بأي شيء يسليك ما عدا الأكل.

حظك اليوم برج العذراء الاحد 6-8-2023

مهنياً: لقاء عمل يكون ناجحاً جداً ويعطيك فرصة كنت بانتظارها منذ زمن لتنفيذ أحد مشاريعك.

عاطفياً: ربما يتعلّق بك بعضهم ويلاحقونك، بحيث لا تجد متنفّساً لك وتحاول الهرب، في حين تهتم بأشخاص آخرين يختفون عن الأنظار أو يتحفّظون.

صحياً: خذ بنصائح الأصدقاء لأنهم مخلصون ويريدون لك التمتع بصحة ممتازة.

حظك اليوم برج الميزان الاحد 6-8-2023

مهنياً: لا تميل ‏إلى الاستسلام ولا تفقد العزيمة القوية التي تميّزك أو تتأخر عن مواعيدك، أنت الذي يشدّد على أهمية الدقّة في المواعيد.

عاطفياً: إذا كنت متزوجاً تستعيد حلاوة الأيام الأولى من العلاقة وتعيش أجواء لا تنتسى.

صحياً: تكون الظروف ملائمة جداً ويرافق النشاط خطواتك وتهتم بأمور جديدة تفيد الصحة.

حظك اليوم برج العقرب الاحد 6-8-2023

مهنياً: تتحمّس ثم تقع في القلق وتشعر بأن أفكارك مشوشة، أنت الذي يثق بنفسه وبقدراته وخياراته ولا يتأثر بأحد عادة.

عاطفياً: تستدعي بعض الظروف التحفظ والانتباه والابتعاد عن ارتجال القرارات، وعدم الإقدام على أي تعديل أو تغيير في المجال العاطفي.

صحياً: تكون الإغراءات كثيرة، إلا أن الوقاية خير من العلاج للمحافظة على صحة سليمة.

حظك اليوم برج القوس الاحد 6-8-2023

مهنياً: تستقطب هذا اليوم فرصاً مميزة تتعلق باستثمارات ومضاربات مالية وتحقق ربحاً ما.

عاطفياً: تعاطف مع الطرف الآخر وأظهر محبّتك واهتمامك والمحافظة على صبرك وهدوئك، من دون تشنّج أو غيرة أو تملّكية.

صحياً: حاول حماية نفسك من الأمراض والحوادث، والحذر من المياه والأغذية والمأكل والمشرب.

حظك اليوم برج الجدي الاحد 6-8-2023

مهنياً: أمامك فرصة من العمر انتظرتها طويلاً فاستغلها بذكاء وحكمة ورويّة.

عاطفياً: لقاء مفاجئ تتوطد فيه علاقتك بالحبيب وتمضي معه وقتاً جميلاً وممتعاً.

صحياً: قد ينتابك إرهاق غير طبيعي، وتشعر بأنك عاجز عن القيام بأي نشاط، حذار.

حظك اليوم برج الدلو الاحد 6-8-2023

مهنياً: حالك النفسية المشوشة تؤثر سلباً في عملك فتشعر موقتاً بأنه ممل وفاشل.

عاطفياً: تشتاق إلى الحبيب الغائب وتعيش توتراً مستمراً، لعلّ هذه التجربة تفيد في تقربك منه أكثر من قبل عندما تجتمعان.

صحياً: قد تكون عرضة لمرض خفيف يجبرك على ملازمة الفراش اضطرارياً ثم تتعافى وتعود إلى نشاطك.

حظك اليوم برج الحوت الاحد 6-8-2023

مهنياً: يحمل اليك هذا اليوم ديناميكية وعلاقة جيّدة بالزملاء وتشعر بالتوازن والتناغم مع الأجواء والمناخات حولك.

عاطفياً: يسلّط الضوء على علاقاتك العاطفية وصداقاتك التي تعرف تطوّراً سعيداً، ويكون لها دور فعّال في إنجاح بعض الخطط.

صحياً: إحذر الأخطاء في الحكم على الأمور وانتبه لصحّتك ولحسن خياراتك.