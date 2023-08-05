وزارة العمل : ”100 يوم صحة” للكشف المبكر عن الأمراض بالأسكندرية

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 5 أغسطس 2023 11:25 صباحاً - استضافت مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية حملة 100 يوم صحة والتي تنفذها وزارة الصحة والسكان للكشف والعلاج على الأورام والبروستاتا والرئة وعنق الرحم والأمراض المزمنة منها السكر والضغط ، وذلك في إطار مبادرة 100 مليون صحة التي أطلقها رئيس الجمهورية ، والتى تهدف إلى تكثيف التوعية بالخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان، وتضافر الجهود بين الجهات المعنية لضمان جودة الخدمات للمنتفعين ، والتى تشمل كل الفئات العمرية ، فى إطار توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة توفير مناخ عمل آمن خال من المخاطر التى تهدد صحة العمال والمترددين في مختلف المنشآت ، وكذلك التعاون مع الجهات المعنية والمشاركة في مختلف الجهود التى توفر الرعاية والحماية اللازمة لتقديم أفضل الخدمات الممكنة للمواطنين .

وأوضح المهندس محمد كمال وكيل مديرية العمل بالأسكندرية فى تقريره الذى تلقته الوزارة ، أنه استضاف قافلة طبية لإجراء الكشف و سحب العينات لتحليل مرض السكر وقياس ضغط الدم واستبيان عن الأورام ، وذلك بمقر المديرية ، مؤكداً أنه يتم الكشف وسحب العينات مجاناً من خلال أطباء متخصصين وبالتعاون مع مديرية الصحة ، ولافتاً إلى أنه قد تم فحص أكثر من 230 من السادة العاملين بالمديرية والمناطق ومكاتب العمل ومراكز التدريب وذلك خلال 3 ايام .

وأضاف مدير المديرية ، أن مسئول القافلة الطبية أكد أن الحالات التي يثبت أصابتها بالمرض سيتم علاجها بالمجان ، كما ناشد جميع العاملين بالمسارعة بالكشف والاطمئنان على صحتهم ، ضمن المبادرة التي تهدف إلى رفع الوعي الصحي لدى المواطنين بأهمية اتباع أنماط الحياة الصحية، وتجنب عوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية ، وأهمية الكشف المبكر، وكذلك المتابعة في حالة اكتشاف الاصابة بأحد الأمراض لتجنب المضاعفات ، وكذلك التوعية والحد من أسباب انتشار العدوى الأمراض المعدية.