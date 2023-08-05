الأمين العام المساعد لرابطة الجامعات الإسلامية: اختياري كأول سيدة تشغل هذا المنصب...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 5 أغسطس 2023 11:25 صباحاً - أكدت الأمين العام المساعد لرابطة الجامعات الإسلامية الدكتورة نورهان الشيخ، أن اختيارها كأول امرأة تشغل هذا المنصب تحول كبير في توجهات الرابطة برئاسة الدكتور محمد عبد الكريم العيسي، بتعزيز دور المرأة في الرابطة التي تضم أكثر من مائتي جامعة إسلامية في العالم.. معربة عن تقديرها الكبير لتولي هذا المنصب.

وقالت نورهان الشيخ أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة- في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم السبت- أن هذا الاختيار يعد تكريما لها وتأكيدا لدور المرأة خاصة وأنها تمثل غالبية أعضاء هيئات التدريس بالجامعات.. معربة عن خالص شكرها للدكتور محمد عبد الكريم العيسى رئيس رابطة الجامعات الإسلامية وللمجلس التنفيذي والأمين العام للرابطة الدكتور سامي الشريف على هذه الثقة الكبيرة.

وأوضحت، أنها ستعمل في منصبها الجديد على تفعيل نشاط المرأة بشكل عام في فعاليات الرابطة وجذبها للمشاركة في ندوات ومؤتمرات وبرامج عمل الرابطة وأنشطتها، كما كشفت عن إعدادها لخطة عمل في هذا الصدد يتم عرضها على الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية الدكتور سامي الشريف؛ لمناقشتها واتخاذ إجراءات تنفيذها بما يضمن انفتاح المرأة على كل مجالات عمل الرابطة.

وأشادت باستراتيجية رابطة الجامعات الإسلامية الجديدة التي أقرها المجلس التنفيذي الأخير بالانفتاح على كل الجامعات في العالم ومنها الدولية للاستفادة بخبراتها في دعم برامج الرابطة وتدريس اللغة العربية والمناهج الشرعية.

وشددت على أهمية حوار الحضارات والثقافات والتحدث مع الآخر مع الحفاظ على الهوية العربية والثقافة الإسلامية وهى المبادرة التي أطلقها أمين عام رابطة العالم الإسلامي ورئيس رابطة الجامعات الإسلامية الدكتور محمد عبد الكريم العيسى بمنظمة الأمم المتحدة في نيويورك بعنوان "بناء جسور التفاهم والسلام بين الشرق والغرب".

وأكدت الدكتورة نورهان الشيخ أن الحوار بين الحضارات هو السبيل الوحيد والأمثل لمواجهة دعاوى الكراهية مع ضرورة ترسيخ المشتركات الثقافية والقيم الإنسانية بين مختلف الشعوب والحضارات مع احترام الخصوصية الثقافية والعقائدية لكل الحضارات.