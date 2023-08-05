انت الان تتابع خبر شاهد .. مصر في قبضة الكارثة.. الساعات المرعبة تقترب بسرعة البرق والأرصاد تطلق تحذيرات عاجلة! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس اليوم الأحد معتدلاً في الصباح الباكر على جميع المناطق، وحارًا ورطبًا خلال النهار في القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

وشديد الحرارة في جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ومعتدلًا في الليل على جميع المناطق. كما تتوقع الهيئة نشاطًا في سرعة الرياح في بعض المناطق ووجود ضباب مائي خفيف على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مع ارتفاع نسبة الرطوبة خلال النهار مما يزيد من الشعور بارتفاع درجة حرارة الجو بمقدار 2-3 درجات مئوية أكثر من المتوقع في الظل. وفيما يتعلق بدرجات الحرارة اليوم الأحد، تكون العظمى في القاهرة 34 درجة مئوية والصغرى 23 درجة مئوية، وفي الإسكندرية العظمى 30 والصغرى 23 درجة مئوية، وفي مطروح العظمى 30 درجة مئوية والصغرى 22 درجة مئوية، وفي سوهاج العظمى 38 درجة مئوية والصغرى 26 درجة مئوية، وفي قنا العظمى 40 درجة مئوية والصغرى 26 درجة مئوية، وفي أسوان العظمى 41 درجة مئوية والصغرى 28 درجة مئوية. يجدر بالذكر أن الانقلاب الصيفي لهذا العام سيحدث في الساعة 5:59 مساءً بتوقيت القاهرة الصيفي يوم الأربعاء 21 يونيو، وسيستمر فصل الصيف هذا العام لمدة 93 يومًا و13 ساعة و52 دقيقة.

تدور الشمس حول الأرض في مدار ظاهري بالنسبة إلى النجوم السماوية الخلفية، التي تظهر ثابتة في السماء. يُعرف هذا المدار بدائرة البروج، ويميل مستوى دائرة البروج بزاوية مع مستوى دائرة الاستواء السماوي.

تبلغ قيمة هذه الزاوية 23 درجة و 27 دقيقة، وهي نفس الزاوية التي يميل بها محور دوران الكرة الأرضية عن العمود العمودي على مدارها. ونتيجة لهذا الدوران وميل المحور، تحدث الفصول الأربعة.