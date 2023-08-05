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التعليم تعلن إتاحة نماذج إجابات الثانوية العامة على موقع الوزارة

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احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 5 أغسطس 2023 12:30 مساءً - تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن إتاحة نماذج إجابات امتحانات الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسى ٢٠٢٢/٢٠٢٣ على الموقع الإلكتروني للوزارة، وجاري تحميل كراسات أسئلة الامتحانات.

 

ويمكن الإطلاع على نماذج الإجابة عبر الرابط التالى:

‏https://moe.gov.eg/ar/exam_answer_forms/

 

وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2023، من اليوم ولمدة أسبوعين، نقدم فى التقرير التالى تفاصيل وخطوات التظلم.

 

ـ الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

 

ـ فتح رابط التظلمات " https://tazalom.emis.gov.eg/

 

ـ سداد مبلغ 200 جنيه عن كل مادة يتم التظلم فيها.

 

ـ يتم تسديد الرسوم المقررة لتظلمات من نتيجة الثانوية العامة على حساب صندوق دعم المشروعات التعليمية من خلال منافذ فورى والبريد المصرى.

 

ـ يتم تقديم طلب التظلم إلكترونيا.

 

ـ سوف يتم تنسيق موعد للطالب للاطلاع على صورة ضوئية من ورقة الأسئلة والإجابة.

 

ـ يحصل الطالب على نموذج الإجابة سواء مقالية أو بابل شيت.

 

ـ كل ورقة طالب عليها باركود يخص الطالب بحيث أن الورقة تثبت بكل تفاصيلها أنها خاصة بالطالب صاحب الشأن.

 

ـ الطالب من حقه مشاهدة ورقة إجابته والاطلاع عليها.

 

ـ يذهب الطالب إلى الكنترول لكتابة ملاحظاته للتأكد من أن التصحيح منضبط.

 

ـ فى حالة حصول الطالب على زيادة فى درجاته سيتم إخطار مكتب تنسيق الجامعات بالدرجات الجديدة للطالب.

 

ـ فى حالة وجود أي خطأ في التصحيح سيقبل التظلم فورا وسيتم المراجعة على الفور وحصول الطالب على حقه".

 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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