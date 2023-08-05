تسليم شهادات الثانوية العامة بالمدارس غدا والتعليم توجه بالحفاظ على الرقم السري

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 5 أغسطس 2023 02:25 مساءً - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه في إطار انطلاق تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة لتسجيل رغبات الالتحاق بالجامعات اليوم، تم الانتهاء من طباعة شهادات الثانوية العامة المؤمنة، على أن يتم تسليمها للطلاب بالمدارس اعتبارًا من الغد الأحد 6 أغسطس 2023، علمًا بأنه تم تسليم النتيجة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عقب الإعلان الرسمي عنها.

وتؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على كافة طلاب الثانوية العامة أهمية الحفاظ على الرقم السري المرفق مع الشهادة المؤمنة والذي يتم كتابته على موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الرغبات للالتحاق بالكليات، ولا يجوز أن يطلع عليه غير الطالب نفسه.

وتوضح الوزارة أن الرقم السري لطلاب الثانوية العامة لتسجيل الرغبات يتيح للطلاب حفظ خصوصية وسرية ما قام بترتيبه من كليات يرغب في الالتحاق بها.