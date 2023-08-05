النيابة الإدارية تفتح تحقيقا عاجلا في واقعة حريق وزارة الأوقاف

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 5 أغسطس 2023 03:30 مساءً - أمر المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيق عاجل في واقعة نشوب حريق بمبنى وزارة الأوقاف، وكلف نيابة الأوقاف الإدارية بسرعة مباشرة التحقيقات في الواقعة.

كانت تمكنت الإدارة العامة للحماية المدنية، بعد الدفع بـ 7 سيارات إطفاء من السيطرة على حريق اندلع داخل مبنى وزارة الأوقاف بمنطقة وسط البلد بدون إصابات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا يفيد بنشوب حريق فى مبنى وزارة الأوقاف وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ لمحاصرة النيران.