رئيس جامعة الأزهر يتابع توثيق امتحانات الدراسات العليا بكليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 5 أغسطس 2023 04:26 مساءً - في إطار المتابعة الدائمة والمستمرة لجميع قطاعات الدراسات العليا: «أصول الدين - اللغة العربية- الشريعة والقانون» من خلال غرفة عمليات متابعة الامتحانات في القاهرة والأقاليم برئاسة فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، وعضوية نواب رئيس الجامعة؛ تابع فضيلة الدكتور سلامة داود سير العمل داخل لجان الامتحانات التي تسير في هدوء تام منذ بدايتها وحتى اليوم قبل الأخير.

وقام الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، بجولة تفقدية؛ للاطمئنان على سير لجان امتحانات الدراسات العليا شعبة اللغة العربية وذلك بمقر كلية اللغة العربية جامعة الأزهر بالقاهرة؛ حيث تفقد اللجان، وتابع توثيق الامتحانات داخل اللجان من خلال أجهزة الحاسب الآلي.

كما قام نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث بتفقد لجان الامتحانات الشفهية لطالبات الدراسات العليا؛ جاء ذلك بحضور الدكتور صلاح عاشور، عميد كلية اللغة العربية بالقاهرة، والدكتور أحمد عيد عبد الفتاح، وكيل كلية اللغة العربية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور علاء جانب، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة فاطمة عبد المجيد هنداوي، وكيلة كلية الدراسات العليا بالقاهرةبالقاهرة، والدكتور ابو بكر يحي وكيل كلية الشريعة والقانون جامعة الازهر بالقاهرة.