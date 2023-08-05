الأرصاد الجوية: ارتفاع الحرارة مؤقتًا ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة غدا

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 5 أغسطس 2023 05:24 مساءً - قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن اليوم وغدًا ستشهد البلاد ارتفاعا شديدا ومؤقتا في درجات الحرارة على معظم محافظات الجمهورية خاصة المحافظات الشمالية، حتي محافظات شمال الصعيد مرورا بالقاهرة الكبري.

وأضافت 'غانم'، في مداخلة هاتفية لبرنامج 'الأخبار'، المذاع على فضائية 'دي ام سي'، اليوم السبت، أن امتداد المرتفع الجوي في طبقات الجو العليا يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، مع ارتفاع نسب الرطوبة بسبب منخفض الهند الموسمي.

رطوبة ونشاط للرياح

وأكدت أن ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد الشعور بارتفاع درجات الحرارة، ومن المتوقع العظمى اليوم في القاهرة الكبري ٣٧ درجة مئوية في الظل، ولكن المحسوسة تصل لـ 40 درجة مئوية، وغدا ستصل درجات الحرارة في الظل ٣٨ درجة مئوية والمحسوسة تصل ٤٢ درجة مئوية، حيث تشهد معظم محافظات الجمهورية ارتفاعا شديدا في درجات الحرارة.

وأعلنت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن مناطق جنوب الصعيد تصل فيها درجات الحرارة لـ45 درجة مئوية في فترات النهار.

وأوضحت أن مناطق جنوب البلاد لديها فرص لسقوط الأمطار الخفيفة والتي تصل ألى رعدية أحيانا على بعض المناطق حلايب وشلاتين، أبو سمبل، أسوان، ومحافظة الوادي الجديد، ولكنها لا تؤثر على ممارسة الأعمال اليومية، مع وجود نشاط لرياح رعدية تؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة، مما يؤثر على انخفاض الرؤية الأفقية.