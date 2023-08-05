‫الرى: منع الزراعات المخالفة والشرهة لاستهلاك المياه في المناطق الساخنة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 5 أغسطس 2023 06:29 مساءً - قام الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اليوم بزيارة إلى محافظة الفيوم لتفقد الموقف المائى بالمحافظة، والاطمئنان على حالة التصرفات والمناسيب والجسور ومتابعة تنفيذ أعمال التطهيرات وحالة محطات الرفع والمنشآت المائية بالمحافظة .

وتفقد سويلم خلال الزيارة حالة الرى بترعة قوتة وبحر النزلة وترعة قارون وامتدادها ومصرف بركة، ومحطة مصرف القاطع الواقعة على مصرف الوادى بمركز يوسف الصديق .

وخلال الزيارة التقى سويلم بالعديد من المنتفعين، حيث إستمع سيادته إلى طلباتهم وشكواهم، و وجه قيادات مصلحة الرى بالوزارة ولأجهزة الرى بالمحافظة بالمتابعة الميدانية المستمرة للموقف المائى على الطبيعة وإزالة التعديات على الترع وذلك لسرعة إمداد المزارعين بمياه الرى فى التوقيتات المطلوبة وحسم شكاوى المزارعين .

ووجه سويلم بسرعة قيام معاهد بحوث الهيدروليكا والإنشاءات والصرف بإعداد دراسة متكاملة عن الموقف المائى بالإدارة العامة لرى غرب الفيوم وخاصة منطقة قوتة والحالة الفنية لمحطة القاطع، وتكثيف مجهودات التوجيه المائى فى التواجد والتواصل مع المزارعين بمنطقة قوته لدعم روابط مستخدمى المياه والتحول للرى الحديث .

كما وجه بسرعة تطهير مصرف بركة، وإعداد حصر بالتعديات الواقعة على بحر النزلة وترعة قارون وإمتدادها وإتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالتها بشكل عاجل، مع التأكيد على منع الزراعات المخالفة والشرهة لإستهلاك المياه فى المناطق الساخنة .

كما وجه سويلم بأخذ عينات من المياه التى تُرفع من مصبات المصارف الزراعية إلى بحيرة قارون عن طريق عدد من محطات الرفع وذلك لقياس نوعية هذه المياه ودراسة الإتزان البيئى لبحيرة قارون وضمان جودة نوعية المياه بالبحيرة.