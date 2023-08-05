الداخلية: ماس كهربائي وراء حريق مبنى وزارة الأوقاف ولا خسائر بالأرواح أو إصابات

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 5 أغسطس 2023 07:27 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب بمبنى وزارة الأوقاف الكائن بدائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة ، دون وقوع إصابات أو خسائر بالأرواح.

أثبت الفحص الفنى للإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية للموقع أن الحريق نشب بسبب حدوث ماس كهربائى بالتوصيلات والتجهيزات الكهربائية الخاصة بوحدة التكييف الداخلية بغرفة السيرفرات الكائنة بالطابق الأول فوق الأرضى بالمبنى ، مما أدى إلى إحتراق الغرفة وإمتداد النيران إلى بعض محتويات الطابق الأول والثانى.