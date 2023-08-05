التعليم العالي: لدينا 12 جامعة أهلية قاطرة للتحول وغير هادفة للربح

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 5 أغسطس 2023 09:29 مساءً - أكد الدكتور أيمن فريد مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتخطيط الاستراتيجي، أن سوق العمل يريد مهارات قادرة على التعامل مع المشاكل بصورة بينية، لافتا إلى أنه حينما فكرت الدولة في إنشاء الجامعات الأهلية فكرت بأن لا تكون غير هادفة للربح ومبنية على مفاهيم الجيل الرابع. وأضاف الدكتور أيمن فريد، خلال حوار ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الاعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، اليوم السبت، أن لدينا 12 جامعة أهلية تابعة للحكومة ولكن كل الجامعات الأهلية حوالي 20 جامعة، قائلا: "كده عندنا إجمالي 27 جامعة حكومية انبثق منها 12 جامعة تبع الحكومة".

وتابع: "في كل قطاعات التعليم بنزود القدرة الاستيعابية ولكن مفهوم الجامعات الأهل ق للتحول وهي منبثقة من الجامعات، ودائما أي عمران عشان يحدث نمو لازم يكون في نشاط اقتصادي وسياحي ولازم يكون في صحة وتعليم"، مؤكدا أن الجامعة هي النواة التي ينشأ حولها أي انتماء عمراني.