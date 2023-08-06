صحف الكويت تبرز تأكيد مصر والإمارات والبحرين أهمية تعزيز العمل العربي المشترك

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 6 أغسطس 2023 09:29 صباحاً - أبرزت الصحف الكويتية الصادرة صباح اليوم الأحد، تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد ٱل نهيان رئيس دولة الإمارات والملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين، أهمية الدفع نحو استمرار العمل على تعزيز آليات العمل العربي المشترك، في إطار السعي لصون حالة السلم والأمن في مواجهة شتى التحديات المتنوعة والمتصاعدة في المنطقة وتطابق الرؤى بشأن أهمية تكثيف العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات المتنامية في المنطقة والعالم.

وذكرت صحيفة "الأنباء" الكويتية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، التقى أمس، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، بمدينة العلمين الجديدة، حيث دار لقاء أخوي بين الرئيسين، تم خلاله تأكيد قوة العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين، وبحث سبل مواصلة العمل لتعزيز أطر وآليات التعاون المشترك بين الدولتين، بما في ذلك في المجالات الاقتصادية والتنموية، على النحو الذي يحقق تطلعات الشعبين المصري والإماراتي نحو التقدم والاستقرار والازدهار، كما بحثا مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، حيث تطابقت الرؤى بشأن أهمية تكثيف العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات المتنامية في المنطقة والعالم.

وتحت عنوان "السيسي التقى الملك حمد: تعزيز آليات العمل العربي المشترك" قالت صحيفة الرأي إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، التقى أمس الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين بمدينة العلمين، حيث تناول الزعيمان العلاقات الأخوية على مختلف الأصعدة بين مصر والبحرين، سياسياً واقتصادياً وتنموياً، والتي ترتكز على دعائم الأخوة والثقة؛ بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين في التقدم والبناء والتنمية.

ونوهت الصحيفة إلى أن الزعيمين استعرضا - خلال لقائهما الأخوي - عدداً من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية وتم تبادل وجهات النظر والرؤى بشأنها، حيث تم تأكيد أهمية تكثيف التنسيق بين البلدين الشقيقين، والدفع نحو استمرار العمل على تعزيز آليات العمل العربي المشترك، سعيا نحو صون حالة السلم والأمن في مواجهة شتى التحديات المتنوعة والمتصاعدة في المنطقة.‏

وتحت عنوان "قمة مصرية - إماراتية في العلمين الجديدة " قالت صحيفة "الجريدة" إن الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أكدا حرصهما على مواصلة التنسيق الوثيق على جميع المستويات في ضوء ما يربط البلدين من أواصر تاريخية وطيدة على المستويين الرسمي والشعبي.

وبعنوان "السيسي وبن زايد يشددان على تكثيف العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات" قالت صحيفة "السياسة" الكويتية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أكدا قوة العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين، وتم بحث سبل مواصلة العمل لتعزيز أطر وآليات التعاون المشترك بين الدولتين، بما في ذلك في المجالات الاقتصادية والتنموية، على النحو الذي يحقق تطلعات الشعبين المصري والإماراتي نحو التقدم والاستقرار والازدهار.