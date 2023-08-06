سويلم يستعرض إجراءات حماية وتطوير البحيرات الشمالية والحفاظ على إتزانها المائى والبيئى

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 6 أغسطس 2023 10:27 صباحاً - - الدكتور سويلم يوجه بإجراء دراسات بحثية متكاملة للإتزان المائى والبيئي لكافة البحيرات الشمالية

- دراسة تأثير دخول مياه البحر المتوسط للبحيرات على الإتزان القائم بين المياه الجوفية العذبة والمياه المالحة فى الطبقات الأرضية تحت السطحية

- الإستمرار في تطوير بحيرة المنزلة وتحسين نوعية المياه بها لتنمية الثروة السمكية وتحسين دخول الصيادين

- حماية وتكريك بوغازي أشتوم الجميل المغذيين لبحيرة المنزلة ، وحائط بحري لحماية منطقة شرق حائط عزبة البرج لحماية المزارع السمكية بمنطقة طوال أبو الروس

- إستعراض موقف الإتزان البيئي والحفاظ على المناسيب الآمنة وتحسين نوعية المياه ببحيرات ادكو ومريوط بمحافظة الإسكندرية

عقد السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والري إجتماعاً لمتابعة الدراسات والمشروعات التي تقوم بها أجهزة الوزارة المختصة بالبحيرات الشمالية (المنزلة - ادكو - مريوط - البرلس) والإجراءات والاعمال اللازمة للحفاظ على إتزانها المائى والبيئى .

وإستعرض الدكتور سويلم خلال الاجتماع مجهودات تطوير البحيرات والتى تتم بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة ، والإستمرار في تطوير بحيرة المنزلة وتحسين نوعية المياه بها الأمر الذي ينعكس على تنمية الثروة السمكية وتأمين فرص عمل لعدد كبير من الصيادين وتحسين دخولهم .

كما إستعرض سيادته موقف الإتزان البيئي ببحيرات ادكو ومريوط بمحافظة الإسكندرية ، وإجراءات الحفاظ على المناسيب الآمنة وتحسين نوعية المياه بهما .

ووجه الدكتور سويلم بإجراء دراسات بحثية متكاملة للإتزان المائى والبيئي لكافة البحيرات الشمالية تشتمل على قياس مؤشرات نوعية المياه بالبحيرات ، وتحديث بيانات كميات مياه الصرف الزراعى التي تُلقى بهذه البحيرات ، وأيضا دراسة مدى تأثير دخول مياه البحر المتوسط للبحيرات على الإتزان القائم بين المياه الجوفية العذبة والمياه المالحة فى الطبقات الأرضية تحت السطحية وتأثير ذلك على زيادة درجة الملوحة بالمياه الجوفية بشمال الدلتا .

وصرح الدكتور سويلم أنه وللعمل على تطوير وتنمية البحيرات الشمالية وتحسين نوعية المياه وزيادة الثروة السمكية بها .. فقد قامت هيئة حماية الشواطئ بتنفيذ عملية حماية وتكريك بوغازي أشتوم الجميل المغذيين لبحيرة المنزلة ، وذلك لحماية هذا البواغيز من الإطماءات والحفاظ عليها مفتوحه بشكل دائم بما يسمح بإستمرار حركة تبادل وتجديد المياه بين البحر المتوسط وبحيرة المنزلة ، حيث تم تنفيذ اعمال حماية وإنشاء ألسنة ببوغازي الجميل ١ و ٢ وبوغاز الصفارة ، وتطهير القنوات الشعاعية علي امتداد بوغازي الجميل ١ و ٢ ، وتكريك المنطقة الممتدة جنوب مثلث الديبة (الصفارة) ، وتطهير قنوات الصفارة والرطمة والبط ، وإنشاء حواجز معدنية وبوابات أسفل كوبري الجميل ١ وكوبري بوغاز الصفارة .

كما تم تنفيذ حائط بحري بطول ٣ كيلومتر كمرحلة أولي لحماية منطقة شرق حائط عزبة البرج بطوال أبو الروس ، وجاري إستكمال إجراءات طرح المرحلة الثانية بطول ١.٧٠ كيلومتر والمنتظر طرحها خلال شهر أغسطس الجاري ، على أن يتم تقييم الأعمال بالمرحلتين الأولي والثانية لإستكمال حماية المنطقة البالغ طولها الإجمالي حوالي ١٢ كيلومتر وذلك لحماية المزارع السمكية بمنطقة طوال أبو الروس البالغ مساحتها ٤٥٠٠ فدان وذلك في اطار التنسيق المستمر مع الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية .

تم عقد الاجتماع بحضور كل من السيدة الأستاذة الدكتورة/ رشا الخولى رئيس المركز القومى لبحوث المياه ، والسيد الأستاذ الدكتور/ عصام خليفة الوكيل الدائم للوزارة ، والسيد المهندس/ محمد صالح رئيس مصلحة الرى ، والسيد المهندس/ محمد عبد السميع رئيس هيئة الصرف ، والسيد المهندس/ أحمد رشاد رئيس هيئة حماية الشواطئ ، والسيد الدكتور/ محمد رشدى مساعد الوزير للمشروعات القومية ، والسيد المهندس/ حسن يحيى نائب رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء ، والسيد الأستاذ الدكتور/ سامى سعد مدير معهد بحوث الهيدروليكا ، والسيد الأستاذ الدكتور/ محمد شعبان مدير معهد بحوث الصرف ، والسيد المهندس/ كمال ميدان رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بدمياط وبورسعيد ، والسيد المهندس/ إبراهيم الدسوقى رئيس الإدارة المركزية للتنفيذ والصيانة للبحر المتوسط بهيئة حماية الشواطئ ، والسيد المهندس/ حسين شنب مدير عام مكتب الوكيل الدائم للوزارة ، والسيد المهندس/ محمد عمر مكرم معاون الوزير للمشروعات الكبرى ، والسيد المهندس/ أحمد عبد العزيز بالمكتب الفني للسيد الوزير .