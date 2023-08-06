المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء يصدر تقريره الأسبوعي الــ 26

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 6 أغسطس 2023 12:29 مساءً - أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 26، وذلك عن الفترة من 29 يوليو – 4 أغسطس الجاري ، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة على النحو التالي:

مشاركة الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، في الاجتماع الأول لمجلس إدارة مشروع تنمية الاستزراع السمكي البحري في مصر - المرحلة الثانية MADEII، برئاسة الدكتور صلاح الدين مصيلحي رئيس مجلس الإدارة، وعضوية كل من اللواء أ.ح الحسين فرحات، المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، والدكتور طارق الهوبي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والدكتور سعد موسى، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والسيدة مشيرة سعيد زكي، رئيس قطاع الشئون الإدارية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور علي عبد المحسن رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد العربي المدير التنفيذي للمشروع، وذلك بمقر جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية بالقاهرة، حيث يستهدف المشروع تنمية الاستزراع السمكي البحري في مصر، ليكون النموذج الأمثل الذي يُحتذى به في كافة المزارع السمكية الموجودة على مستوى الجمهورية.

و أكد الدكتور طارق الهوبي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ضرورة الاستفادة من المشروع على المدى الطويل لما يمكن أن يضيفه لقطاع الاستزراع السمكي ومنظومة التصدير إلى الخارج خلال السنوات القليلة القادمة، مشيرًا إلى أن المشروع يمكن أن يعزز كلا البعدين التنموي والاجتماعي، من خلال استقطاب الكوادر الشابة وتأهيلهم لسوق العمل في القطاعين الحكومي والخاص على حد سواء.

أنشطة إدارات الهيئة المختلفة:

نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 83 مأمورية رقابية على مصانع الأغذية في كافة محافظات الجمهورية خلال الأسبوع الماضي، وتم تسجيل 15 منشأة غذائية لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وجاري إدراج 3 مصانع بالقائمة البيضاء.

وبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 21 زيارة، وجاي إدراج عدد 1 محطة تعبئة بالقائمة البيضاء للهيئة، وأصدرت الإدارة 303 إذن تصدير لحاصلات زراعية.

وشاركت الهيئة في ورشة العمل التي نظمها المجلس التصديري للحاصلات الزراعية بالاشتراك مع مشروع تعزيز الأعمال الزراعية بالريف المصري، والتي انعقدت بمحافظة أسيوط بتاريخ 31 يوليو الماضي، بعنوان " اشتراطات تكويد واعتماد مزارع ومحطات ومراكز تعبئة الرمان "، وتم استعراض

عرض تقديمي عن اشتراطات سلامة الغذاء في تسجيل واعتماد مفارش ومحطات الرمان خلال الموسم التصديري الجديد.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا لتقرير مركز معلومات الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 2920 رسالة بواقع 146000 طن، تنوعت مابين 370 صنف من دقيق، خضر وفواكه طازجة ومنتجات غذائية متنوعة إلى 132 دولة، حيث تمثل أكبر الدول المستوردة من مصر السودان، السعودية وليبيا.

ولا يزال ميناء سفاجا يحتل المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 505 رسالة، يليه ميناء دمياط بإجمالي 390 رسالة، ثم ميناء مطار القاهرة بـ 353 رسالة.

فيما بلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1330 رسالة بواقع 260000 طن، تم رفض 13 رسالة منها، وتنوعت الرسائل الغذائية مابين 173 صنف من قمح، زيوت متنوعة وفول صويا من 75 دولة، حيث تمثل أكبر الدول المصدرة إلى مصر روسيا، أوكرانيا، أندونيسيا وأمريكا.

كما كشف تقرير مركز معلومات الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بهيئة سلامة الغذاء أن ميناء الإسكندرية احتل المركز الأول للأسبوع الخامس على التوالي في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 440 رسالة، يليه ميناء دمياط بإجمالي 225 رسالة، ثم ميناء بورسعيد بـ 185 رسالة.

وسجلت الإدارة العامة لتسجيل وتراخيص الأغذية الخاصة 71 منتج و6 شركات، كما فحصت 816 منتج جديد، وأصدرت 12 شهادة بيع حر.

وفيما يخص الإدارة العامة للمعامل، فقد قامت الإدارة بإعداد التقارير الفنية لعدد 1319 عينة من شحنات الأغذية المستوردة، و459 عينة لأغذية معدة للتصدير، بالإضافة إلى 64 عينة منتجات الأغذية الخاصة، كما تم دراسة طلبات التظلمات بإجمالي 332 طلب.

متابعة غرفة العمليات التابعة لإدارة السلع الاستراتيجية بالهيئة لسير عمل لجان استلام القمح المحلي والمرور على عدد من المحافظات وتذليل العقبات التي تواجه لجان الاستلام، وتم القيام بـ 6 زيارات تفتيشية معلنة لمضارب الأرز، بالإضافة إلى تسجيل 2 مضرب أرز، وتسجيل 3 مواقع لتخزين القمح.

وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 70 مأمورية رقابية لفروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء وذلك بعدد من محافظات الجمهورية، وبلغ عدد المنشآت التي سجلت لدى الإدارة 10 فروع، ليصبح عدد السلاسل المسجلة حتى تاريخه 1434 فرع لعدد 47 سلسة تجارية.

وتم تسجيل 314 منشأة من خلال المنظومة الإلكترونية للمحال العامة ذات النشاط الغذائي، بالإضافة إلى تسجيل 6 منشآت تحت مسمى المحال العامة عن طريق التقدم المباشر للتسجيل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 82 معاينة لمحال عامة.

ونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 18 مأمورية رقابية على المخازن بعدد من المحافظات، بواقع 16 مأمورية لمخازن القطاع الخاص، و2 مأمورية للمواقع الجديدة لمخازن التغذية المدرسية (بمحافظتي قنا والدقهلية)، وتم استيفاء عدد 1 موقع جديد ليصل إجمالي المواقع المستوفاة إلى 71 موقعًا.

وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، تم القيام بــــ 13 مأمورية رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان بمحافظات البحيرة، الإسكندرية، المنوفية، القليوبية، الغربية، كفر الشيخ، دمياط، المنيا وبني سويف.

وبلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة - مجلس الوزراء)، جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة 27 شكوى، وتم غلق 16 شكوى، وجاري فحص 11 شكوى.

وقام فريق إدارة الشكاوى بالهيئة بحملات على 156 منشأة بمختلف محافظات الجمهورية للتأكد من مدى تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء ومدى صلاحية المنتجات المعروضة.

وفيما يخص إدارة الرقابة والتراخيص على المنشآت السياحية فقد تم القيام بـ 70 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص في محافظات الإسكندرية، أسوان، البحر الأحمر، الأقصر، القاهرة والجيزة، جنوب سيناء، مرسى مطروح.

ونفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 10 مأموريات فحص على وحدات الطعام في محافظات القاهرة، الإسكندرية، الغربية والبحر الأحمر.

حملات الهيئة التفتيشية على الأسواق بمختلف المحافظات:

وفي إطار جهود فروع الهيئة لتشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة وحفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات،،،

قام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بشن 40 حملة تفتيشية على 200 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بمختلف مدن ومراكز المحافظة (طنطا، زفتى، قطور، بسيون، السنطة، كفر الزيات، المحلة، سمنود)، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 23300 ألف عبوة منتجات غذائية منتهية الصلاحية (كاتشب، لبن بودرة، عجائن جاهزة، صلصة، مايونيز، شاي أخضر).

كما تم ضبط منتجات غذائية منتهية الصلاحية (أجبان، لحوم، كبدة، عصائر، مشروبات غازية، خضار، مخللات) تقدر كميتها بـ 150كيلو جرام، وتم التحفظ على جميع المضبوطات وتحرير محاضر بالنيابة العامة.

كما تم تحرير عدد 20 إقرار إعدام منتجات غذائية منتهية الصلاحية بناءً على طلب صاحب المنشأة، وتم تنفيذ عدد 16 قرار نيابة.

وتم الإشتراك في حملات مكبرة مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين والطب البيطري والصحة، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 62 محضر وسحب عينات للأغذية التي يشتبه في صلاحيتها، وتم التحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية، كما تم فحص الأغذية بمراكز التأهيل والإصلاح.

وشن فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة الدقهلية 16 حملة تفتيشية على أكثر من 72 منشأة غذائية بجميع مراكز ومدن المحافظة للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء، وأسفرت تلك الحملات عن

ضبط 662 كيلو منتجات غذائية متنوعة منتهية الصلاحية (111 كيلو مستلزمات انتاج، 155 كيلو منتجات ألبان، 89 كيلو مصنعات لحوم، 160 كيلو مصنعات دواجن، 138 كيلو حلوى، 9 كيلو أسماك)، وتم إعدام جميع تلك المضبوطات، وتحرير 64 إقرار إعدام منتجات غذائية منتهية الصلاحية بناءً على طلب صاحب المنشأة.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة القليوبية 11 حملة تفتيشية على 110 منشأة غذائية بمراكز ومدن المحافظة، وأسفرت الحملات عن ضبط كميات من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية والتي تظهر عليها علامات الفساد (أجبان مختلفة، مخبوزات، ألبان، بهارات، عصائر، سناكس، مخللات)، حيث تم إعدام 313 عبوة منتجات غذائية متنوعة وذلك خلال التفتيش على المنشآت الغذائية بنطاق مراكز (بنها، طوخ، قليوب، كفر شكر، الخانكة).

وتمت عملية إعدام تلك المنتجات بناءً على طلب من صاحب المنشأة في حضور لجنة من مفتشي الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وأجرى فرع سلامة الغذاء بمحافظة المنوفية 11 حملة تفتيشية، حيث تم المرور على 77 منشأة غذائية بنطاق المحافظة، وتم ضبط عدد من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية إزاء تلك المخالفات، كما تم الاشتراك في حملات رقابية مع فرع جهاز حماية المستهلك بالمحافظة وأسفرت تلك الحملات عن ضبط منتجات غذائية منتهية الصلاحية.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة دمياط حملات مشتركة مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين والطب البيطري والصحة، وأسفرت تلك الحملات عن التحفظ على 820 كيلو سكر تمويني يستخدم في صناعة منتجات الألبان، التحفظ على 52 كيلو بسطرمة وأسماك مجمدة لا يوجد عليها بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، إعدام 208 كيلو زيوت طعام ومنتجات غذائية متنوعة متغيرة

الخواص وغير صالحة للاستهلاك الآدمي (أسماك، دجاج متبل، كوردن بلو، مقطعات دجاج، كفتة، سلطة خضروات، أرز مطهي، شوربة، حلوى متنوعة).