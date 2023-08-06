انت الأن تتابع خبر عاجل ورسميا .. بنك مصر يعلن عن قرار الزيادة الكبيرة لأصحاب المعاشات : شوف النسبة وصلت كام والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصدر بنك مصر مساء أمس السبت قرارً عاجل يحص جميع أصحاب المعاشات، في جميع محافظات الجمهورية والذي يفوق عددهم أكثر من 10 مليون و500 ألف قائم بالصرف ومستفيد.

بنك مصر :

يقوم بنك مصر بتقديم العديد من الخدمات إلي عملائه من كبار السن وأصحاب المعاشات، عن طريق الأوعية الادخارية التي يقدمها بشكل مستمر في الفترة الماضية، والتي تهدف إلي استثمار أموالهم بشكل صحيح ويحقق عائد شهري مميز.

أصحاب المعاشات:

وأعلن بنك مصر عن زيادة سعر الفائدة بمقدار 1% على الحسابات البنكية الخاصة بعملائه أصحاب المعاشات، مشيراً إلي السبب وراء هذا القرار هو ما أعلنت عنه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها الدوي يوم الخميس الماضي والذي قررت فيه رفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس ، حيث بلغ نسبة الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب وزيادة سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%..

الزيادة الجديدة لأصحاب المعاشات:

وأشار البنك أنه بعد تطبيق هذا القرار سوف تصبح نسبة الفائدة على حسابات أصحاب المعاشات تصل إلي 14% بدلاً من 13%، على أن يتم صرف العائد بشكل شهري أو ربع سنوي أو نصف سنوي أو سنوي، مشيراً إلي أن بدأ احتساب العائد من أول ألف جنيه، علاوة على أنه لا يوجد حد أدنى لفتح الرصيد.

معاشات أغسطس 2023:

في المقابل فتحت منافذ الصرف أبوبها اليوم الأحد الموافق 6 أغسطس الجاري، لاستقبال أصحاب المعاشات لكي يتم استكمال صرف معاشات أغسطس 2023، التي أنطلقت يوم الثلاثاء الماضي، والتي تتضمن الزيادة الجديدة التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي في شهر أبريل الماضي والتي تقدر بنسبة 15%، وتتراوح ما بين 175 جنيه، أما الحد الأقصي لها فهو 1635 جنيه.