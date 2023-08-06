انت الأن تتابع خبر أسعار الذهب اليوم الأحد 6 أغسطس .. عيار 21 ماشي برجل واحدة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت الشعبة العامة للذهب بالاتحاد الغرف التجارية عن أسعار الذهب اليوم الأحد 6 أغسطس الجاري بمحلات الصاغة بعد أسعار الفائدة بـ100 نقطة أساس، في أخر اجتماع للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي

أسعار الذهب في مصر:

وأكدت الشعبة العامة أن تراجع في سعر جرام الذهب عيار 21، مرة أخري وذك استمراراً لحالة التراجع التي نالت أسعار الذهب في مصر نتيجة للقرار الذي أصدره مجلس الوزراء المصري الخاص بعملية إعفاء الذهب من الجمارك للمصيريين القادمين من الخارج حيث أدي إلي حدوث انخفاضها

أسعار الذهب اليوم الأحد 6 أغسطس 2023:

سعر جرام الذهب عيار 14 :

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم 1433.25 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 18 :

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 1842.75 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 21 :

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم 2150 جنيها،

سعر جرام الذهب عيار 24 :

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم 2457.25 جنيها،

سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 6 أغسطس 2023:

وصل سعر الجنية الذهب الذي قدر وزنه بـ8 جرامات خلال التعاملات اليومية إلي نحو 17200جنيه .

سعر الذهب عالميا:

واصل سعر الذهب عاليماً للوم الثاني على التوالي حيث سجلت العقود الفورية للذهب والتي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24 ما يقارب 1,942.90 بمعدل زيادة 8.74 دولار البالغ نسبته 0.45 %وذلك بعد حالة الارتفاع في التي شهدها المهدن النفيس في الأسبوع المنصرم بعد قرارات البنك الفيدرالي الأمريكي التي كشف عنها الفترة الماضية والتي أعلن فيها عن زيادة سهر الفائدة بمقدر 25 نقطة.