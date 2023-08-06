حر نار يا مواطن .. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات القادمة اليوم الأحد 6 أغسطس

انت الأن تتابع خبر حر نار يا مواطن .. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات القادمة اليوم الأحد 6 أغسط والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حذرت هيئة الأرصاد الجوية من طقس الساعات القادمة من اليوم الأحد الموافق 6 أغسطس الجاري، على محافظات جمهورية مصر العربية، بسبب التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد في هذه الأيام.

الطقس اليوم :

وأوضحت هيئة الأرصاد أن مصر تتعرض إلي منخفض الهند الموسمي والذي يتسبب في ارتفاع درجات الحرارة في حالة الطقس اليوم بسبب الكتل الهوائية الساخنة المصاحبة له والقادمة من شبه الجيزة العربية.

طقس الساعات القادمة:

وأشارت هيئة الأرصاد أن طقس الساعات القامة سوف يشهد ذروة الموجة الحارة التي تضرب البلاد، حيث تسود أجواء سيكون شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، حار رطب على السواحل الشمالية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط في ساعات النهار، أما في الليل فتسود أجواء معتدلة على كافة الأنحاء.

تحذير عاجل:

وحذرت الهيئة على لسان الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة بسبب ارتفاع درجات الحرارة، حيث أن درجة الحرارة المسجلة في الظل 39 درجة، ولكن المواطنين ستشعر بها أنها 42 درجة، بينما سوف تصل في محافظات الصعيد إلي 45 درجة.

زيادة نسبة الرطوبة :

وأوضحت غانم في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر”، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن في ساعات الليل سوف يكون هناك زيادة في نسب الرطوبة في الجو مما يزيد الإحساس بارتفاعه درجات الحرارة على جميع المحافظات، علاوة على وجود شبورة مائية على بعض الطرق الرئيسية والزراعية والقريبة من المسطحات المائية من وإلي القاهرة الكبير وشمال الصعيد ووسط القناة، والتي سوغ تختفي مع بداية ظهور أشعة الشمس.