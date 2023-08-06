انت الأن تتابع خبر. خطوات استعلام تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023 – 2024 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يريد الجميع معرفة رابط وخطوات استعلام تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023/2024، لأنها من أبرز الأشياء الذي يريد أن يعرفها كل أولياء الأمور والطلبة والطلبات في الوقت لأنه من المراحل الدراسية الهامة.

رابط الاستعلام عن تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2024

وجميع أولياء الأمور قادرين على الاستعلام عن تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2024 عن طريق بوابة الأزهر الشريف، وهذا يكون من خلال وضع الكثير من البيانات الهامة بدقة شديدة، واتباع العديد من الخطوات الخاصة بالاستعلام عن الطفل من خلال الموقع الإلكتروني المخصص لذلك.

خطوات الاستعلام عن تقديم الأزهر الصف الأول الابتدائي 2024

ويقوم العديد من أولياء الأمور بالاستعلام عن تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري بعد ظهورها من خلال بوابة الأزهر، وذلك لأنها توفر نتيجة تنسيق الصف الأول الابتدائي الأزهري 2024 بعدما يتم وضع البيانات الخاصة بالطالب المتقدم بدقة، ويكون باتباع الخطوات الآتية:

يدخل ولي الأمر على بوابة الأزهر الإلكترونية “ذكرناه سابقاً”.

عليك أن تختار أيقونة نتائج تقديم الطلاب “تفعيل هذه الأيقونة بعد إعلان النتائج بشكل رسمي”.

اختار الصف الأول الابتدائي.

سجل الرقم القومي للطالب.

عليك أن تضع علامة صح على محافظة الإقامة.

انقر على كلمة عرض النتائج.

سوف تظهر النتيجة.

تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2024

ويقوم أولياء الأمور بالتقديم في الصف الأول الابتدائي الأزهري 2024 بشكل إلكتروني، واستطاع كل أولياء الأمور التقديم لجميع أبنائهم ويكون عن طريق اتباع الخطوات التالية: