1600 جنيه دفعة واحدة .. قرار عاجل ونهائي قبل قليل لأصحاب المعاشات

انت الأن تتابع خبر1600 جنيه دفعة واحدة .. قرار عاجل ونهائي قبل قليل لأصحاب المعاشاتوالأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن مقدار الحد الأقصى للزيادة الجديدة في المعاشات التي يحصل عليها أكثر من 10 مليون و500 ألف قائم بالصرف ومستفيد في جمهورية مصر العربية.

زيادة المعاشات:

وتصرف زيادة المعاشات للشهر الخامس على التوالي، حيث أنه تم البدء في منحها لهم بداية من شهر أبريل الماضي، وذلك بعد أعلنت الحكومة عن تقديمها بعد التوجيه الصادر من الرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك لمواجهة الآثار الناجمة عن الأزمة الاقتصادية العالمية بسبب حرب روسيا على أوكرانيا والتي أدت إلي زيادة بشكل كبير وغير متوقع في أسعار جميع السلع والمنتجات في جميع الدول ومن بينها مصر.

1600 جنيه زيادة جديدة:

وأكدت هيئة التأمينات أن مقدار الحد الأقصي للزيادة الجديدة يقدر بحوالي 1635 جنيه مصري، مما يعني أن هناك أصحاب معاشات سوف يحصلون على زيادة في معاشات شهر أغسطس الجاري، بهذا المبلغ، مشيرة إلي أن هذه الزيادة تم تحديدها بداء على المادة الخامسة والثلاثون من قانون المعاشات والتأمينات الجديد الذي يحمل رقم 148 لسنة 2019.

وأضافت الهيئة الممثلة للحكومة المصرية أن أقل ما يحصل عليه أصحاب المعاشات جراء هذه الزيادة التصرف للشهر الخامس على التوالي هي 175 جنيه، وهي تصرف لجميع المستفيدين والمستحقين في كافة المحافظات دون استثناء.

توجيه عاجل:

وأصدرت هيئة التأمينات توجيه عاجل إلي منافذ الصرف المتواجدة في جميع الأماكن، بتسهيل عملية حصول أصحاب المعاشات على مستحقاتهم الخاصة بشهر أغسطس الجاري، مع تشكيل غرفة عمليات ولجان خاصة لمتابعة سير عملية الصرف وحل أي مشاكل قد تواجه أصحاب المعاشات، مع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا للحفاظ على سلامة المواطنين ومنع حدوث أي تكدس أو تزاحم