انت الأن تتابع خبر الفلوس في الـ ATM.. التضامن تستأنف صرف معاشات أغسطس من بنك ناصر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تتوافد كبار السن علي ماكينات الصرف الألي ATM ،للحصول علي معاشات أغسطس من بنك ناصر الاجتماعي، حيث أعلنت وزارة التضامن استمرار علميات صرف المعاشات لمستحقيها حتي نهاية الأسبوع.

وتمت أتاحت معاشات أغسطس عبر ماكينات الصرف ومنافذ الصرف الخاصة بالمعاشات عن طريق البنك أو البنوك المختلفة حيث استعدت البنوك لتوافد كبار السن وقاموا بتغذية الماكينات.

ووجهت وزارة التضامن الاجتماعي بنك ناصر بضرورة الاستعداد بكافة السبل الممكنة لـ صرف معاشات أغسطس خلال االفترة الحالية من تزويد ماكينات الصرف بالسيولة المالية اللازمة وغيرها من الاستعدادات.

معاشات أغسطس

وتسعي البنوك المصرية لـ معاشات أغسطس بطرقة سهلة وبسيطة للمواطنين عن طريق الماكينات الصرف وفقا لرؤية الدولة المصرية الجديدة لـ مصر 2030 وتوافقا مع توجيهات معالي الرئيس السيسي .

حالات قطع المعاشات

وفق قانون التأمينات والمعاشات فإنه يتم قطع المعاشات عن المستحقين في إحدي الحالات الأتية

وفاة المستحق للمعاشات أو زواج الأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخت و بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين

ويستثنى من حالات قطع المعاشات العاجز عن كسب المال وغير قادر علي العمل بسبب إعاقة حتى يتم زوال حالة العجز والطالب حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو بلوغه سن السادسة والعشرين

وهناك حالة يستمر عندها دفع المعاشات للطالب حينما يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتي يتم الانتهاء من تلك السنة

كما يستمر صرف المعاشات للحاصلين على مؤهل نهائي حتى يتم التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة معينة أو بلوغه سن السادسة والعشرين

وبالنسبة للتأمينات فإنه يستمر صرفها بشكل طبيعي عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش علي أن يتم صرف منحة ، لمدة 3 أشهر وهو إلزام للجهة التي تقوم بصرف التأمين أو تصرف المعاش