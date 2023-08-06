قرار جمهوري بإنشاء جامعة السويدي للتكنولوجيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 6 أغسطس 2023 04:27 مساءً - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا رقم ٣٠٩ لسنة ٢٠٢٣، بإنشاء جامعة تكنولوجية خاصة باسم "جامعة السويدي للتكنولوجيا".

وتكون للجامعة شخصية اعتبارية خاصة ويكون مقرها طريق الإسماعيلية الصحراوي جنوب منطقة المعرفة بمدينة العاشر من رمضان محافظة الشرقية، ولا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح.

وتتكون الجامعة من كليات التكنولوجيا الهندسية، وتكنولوجيا الفنون والتصميم، وتكنولوجيا الخدمات السياحية والضيافة، وللجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة ووحدات بحثية أخرى بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

نشر القرار في الجريدة الرسمية.