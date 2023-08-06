2500 مدرسة بالمرحلة الثانوية مجهزة بالبنية التكنولوجية وتوزيع 3.8 مليون «تابلت» على طلابها.. والوزير يستعرض نظام التعليم الجديد

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 6 أغسطس 2023 04:28 مساءً - يعرض الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خطة الدولة وهدفها من نظام التعليم الجديد والطريق إلى المستقبل؛ وذلك، ملتقى تطوير المناهج «رؤى وتجارب»، والذي تطلقه الوزارة، يومي 6 و7 أغسطس 2023، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة الطفولة «يونيسيف»؛ ويهدف الملتقى إلى إطلاق رحلة تطوير مناهج المرحلة الإعدادية، والاستفادة من الخبرات المحلية والدولية في تطوير المناهج؛ مع عرض أفضل الممارسات، بالإضافة إلى عرض رؤية الوزارة فى: نظام التعليم، وخارطة الطريق للمستقبل.

وتجدر الإشارة إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، وفي حوار مع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كان قد نقل الوزير، الدكتور رضا حجازي، تطرقه إلى إلى إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في عام 2016، خلال فعاليات المؤتمر الوطني الدوري للشباب، بجامعة القاهرة، مبادرة إصلاح التعليم وبناء الإنسان، بما يؤهل الخريجين للتنافسية، في ظل التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي، والذي يهدد باختفاء عدد من الوظائف في المستقبل، في حين من المتوقع ظهور وظائف جديدة؛ مشيراً إلى أن تطوير المناهج بدأ من مرحلة رياض الأطفال، وصولاً إلى الصف الخامس الابتدائي، وسيتم استكمال حتى الصف السادس.

وأضاف الدكتور رضا حجازي، أن 2500 مدرسة بالمرحلة الثانوية، تم تجهيزها بالبنية التكنولوجية، والتي كانت سبباً في أن تكون مصر، الدولة الوحيدة التي استكملت الدراسة خلال جائحة فيروس كورونا المستجد COVID-19، من البنية التحتية التكنولوجية؛ مضيفاً أن الوزارة انتهت من توزيع 3.8 مليون «تابلت»، على طلاب المرحلة الثانوية.

وأشار بيان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الملتقى يتضمن في اليوم الأول، عدة جلسات وحلقات نقاشية؛ حيث تنعقد الجلسة الأولى تحت عنوان: «آفاق تطوير مناهج المرحلة الإعدادية»؛ وتنعقد الجلسة الثانية تحت عنوان: «أفكار ومقترحات لتطوير المناهج محلياً ودولياً»؛ كما تدور حلقة نقاشية حول «المناهج الدراسية وعلاقتها بالمجتمع؛ في حين تعقد حلقة نقاشية أخرى، حول «تطوير مناهج اللغات الأجنبية».