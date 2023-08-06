مفاجآت منتظرة في الجزء الثاني من فيلم أسامة أنور عكاشة الليلة.. تعرف عليها

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 6 أغسطس 2023 04:28 مساءً - ينتظر الكثيرون عرض الجزء الثاني من فيلم أسامة أنور عكاشة الليلة، وذلك لما يحمله الفيلم من مفاجآت عديدة يتطرق لها مثلما يظهر في التقرير التالي.

أول أمر يتطرق له الفيلم عبارة عن التساؤلات التي دارت في عقل أسامة أنور عكاشة حول الهوية، والتي استطاع ببراعة تقديمها فى أعمال مثل "أرابيسك" و"زيزينيا" من خلال خط درامي مميز.

ثانيًا يتطرق الفيلم إلى مدى تأثر أسامة أنور عكاشة بالأديب الكبير نجيب محفوظ، وكيف تشابهت الأماكن التي كتب عنها مع أماكن محفوظ.

ثالثًا: ينتظر المشاهدون كم النجوم في الفيلم حيث يكشفون أسرارًا عديدة من خلال حضور لافت لعدد كبير من نجوم الفن منهم: إلهام شاهين، لوسي، صابرين، عبد العزيز مخيون، المخرج جمال عبد الحميد والمخرج رؤوف عبد العزيز، كما يستضيف بعض الكتاب والنقاد، منهم: عبدالله السناوي، سيد محمود، ماجدة موريس، أسامة عبد الفتاح، حمدي عبد الرحيم، والسيناريست مجدي صابر، كذلك يستضيف الفيلم الإذاعية نسرين أسامة أنور عكاشة كشاهدة على عالم عكاشة من الداخل.

وأعلنت قناة "الوثائقية" عن عرض الجزء الثاني من الفيلم الوثائقي "أسامة أنور عكاشة" الساعة 10 مساء اليوم الأحد 6 أغسطس، لتوثيق كيفية تحقيق أسامة عكاشة نجوميته كمؤلف وكاتب سيناريو في الدراما المصرية والعربية، كما يتطرق إلى الثنائيات التي كونها مع مخرجين كبار خلال مسيرته ومنهم إسماعيل عبد الحافظ ومحمد فاضل وجمال عبد الحميد.