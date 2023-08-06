24 جامعة تشارك في أسبوع شباب الجامعات الثالث عشر ـ سبتمبر 2023 بجامعة حلوان

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 6 أغسطس 2023 04:28 مساءً - تشارك 24 جامعة مصرية حتى الآن في أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا الثالث عشر – سبتمبر 2023، والذي يقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان.

ويأتي تنظيم الجامعة أسبوع شباب الجامعات في إطار استراتيجية الدولة الهادفة لمواصلة الدعم وتحقيق التواصل بين شباب الجامعات من الطلاب والطالبات، وحثهم على التفوق والتميز في شتى المجالات وتشجيعهم على المشاركة في مختلف الأنشطة التي تسهم في تنمية مداركهم ومهاراتهم، للتنافس الشريف في مختلف أنواع الأنشطة الرياضية والعلمية والاجتماعية والفنية والثقافية والجوالة بجانب مجموعة من الأنشطة الموازية والمتنوعة لشباب جامعات مصر.

جدير بالذكر، أن الجامعات المشاركة في فعاليات وأنشطة جامعة الازهر، جامعة القاهرة، جامعة عين شمس، جامعة أسيوط، جامعة بنها، جامعة المنوفية، جامعة قناة السويس، جامعة سوهاج، جامعة دمنهور، جامعة المنصورة، جامعة الأقصر، جامعة الإسكندرية، جامعة مدينة السادات، جامعة دمياط، جامعة بنى سويف، جامعة بورسعيد، وزارة التعليم العالي، جامعة السويس، جامعة حلوان، جامعة المنيا، جامعة بني سويف الاهلية، جامعة طنطا، جامعة أسيوط الأهلية، جامعة العلمين الدولية.

ويتم تنظيم فعاليات أسبوع شباب الجامعات بقيادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، وعدد من اللجان المتخصصة بهدف توفير بيئة مناسبة للطلاب للمشاركة والاستفادة من الفعاليات المختلفة والأنشطة والمسابقات.