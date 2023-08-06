بث مباشر مباراة الرجاء ضد النصر تويتر: يلا كورة لايف الآن مشاهدة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 6 أغسطس 2023 06:23 مساءً - في يوم الأحد 3 أغسطس 2023، يبحث جمهور نادي النصر السعودي وجماهير الرجاء المغربي عن مباراة القمة بين الفريقين في دور ربع النهائي من البطولة العربية للأندية الأبطال، والتي تحمل اسم كأس الملك سلمان. تُقام هذه البطولة حاليًا في المملكة العربية السعودية.

مشاهدة مباراة النصر والرجاء بث مباشر اليوم يلا شوت

قمة عربية بين Raja Casablanca v Al Nassr اليوم، مشاهدة مباراة النصر والرجاء بث مباشر اليوم يلا شوت في البطولة العربية, يعتبر الفريق المغربي الرجاء واحدًا من الأفضل في بطولة كأس الملك سلمان العربية حتى الآن. حقق الفريق تصدر مجموعته وحقق الفوز في ثلاث مباريات. ومع ذلك، سيكون أمامهم تحدي صعب أمام فريق النصر السعودي المميز بلاعبيه، بما في ذلك النجم كريستيانو رونالدو.

بث مباشر مباراة الرجاء ضد النصر تويتر

قمة عربية بين Raja Casablanca v Al Nassr اليوم، مشاهدة مباراة النصر والرجاء بث مباشر اليوم يلا شوت في البطولة العربية، وستُقام مباراة قمة في ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، وهذه المباراة ذات طابع خاص، حيث ستجمع بين فريقي الرجاء الرياضي المغربي والنصر السعودي.

يأتي هذا اللقاء ضمن منافسات ربع نهائي بطولة العرب لعام 2023، ويعتبر الرجاء الرياضي المتصدر في المجموعة الأخيرة، بينما يحتل النصر المركز الثاني في المجموعة الثالثة.

تألقت فرقة المدرب جوزيف تسينباور بشكل كبير في كأس الملك سلمان، حيث تمكنوا من التأهل إلى ربع النهائي بالحصول على العلامة الكاملة من النقاط. هذا الإنجاز لم يتحقق إلا من قبل الاتحاد السعودي في المجموعة الأولى.

متى موعد مباراة النصر والرجاء اليوم الساعة كم؟

ستواجه فرق النصر السعودي والرجاء الرياضي المغربي بعضهما البعض في مباراة مهمة يوم الأحد الموافق 6 أغسطس 2023.

وستقام المباراة في ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية (المحالة)، كما ستبدأ المباراة في الساعة الرابعة مساءً بتوقيت المغرب والسادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

مشاهدة مباراة النصر والرجاء بث مباشر يلا شوت

هذه المباراة تعتبر قمة مرتقبة ومهمة لكلا الفريقين، وستكون فرصة للرجاء لتعويض جماهيره عن أداء الفريق في الموسم الماضي الذي كان مخيبًا للآمال، حيث فشل الفريق في التأهل لأي بطولة أفريقية واحتل مركزًا متأخرًا في الدوري وخسر الكأس في المباراة النهائية.

من ناحية أخرى، كان من المتوقع أن يقدم فريق النصر أداءًا مختلفًا في المباريات الودية وفي البطولة حتى الآن. ومع ذلك، لم تتوافق أداءات فريق المدرب لويس كاسترو مع تطلعات جماهير "العالمي"، فلم يتمكن الفريق حتى الآن من تحقيق التوقعات.

يطلب المدرب البرتغالي صفقات جديدة في الفترة المتبقية من فترة الانتقالات الصيفية، ولكن بالرغم من ذلك، وبناءً على الموارد المتاحة حاليًا، من المفترض أن يحقق الفريق الذي يقوده كريستيانو رونالدو نتائج جيدة في بطولة العرب.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر والرجاء في البطولة العربية؟

ستتم بث مباريات بطولة العربية لعام 2023 حصريًا على قنوات SSC. وبالتالي، يجب على المشاهدين الاشتراك في إحدى باقات قنوات SSC لمتابعة أي من مباريات البطولة.

من المقرر أن تُذاع مباراة النصر والرجاء على قناة SSC1 HD المشفرة.

يعني ذلك أنه سيتعين على المشاهدين الذين يرغبون في متابعة هذه المباراة أن يكونوا مشتركين في باقة SSC1 HD للحصول على الوصول إلى البث المباشر للمباراة.

تردد قناة SSC لناقلة لمباراة النصر والرجاء

القنوات الرياضية السعودية SSC القمر الصناعي: نايل سات التردد: 12523 الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 5/6 مشفرة القمر الصناعي: عرب سات التردد: 11747- 12418 الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 3/2 مشفرة القمر الصناعي: بدر سات التردد: 12418 الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 3/2 مشفرة

تشكيل النصر ضد الرجاء

نواف العقيدي

أليكس تيليس - عبد الله مادو - علي لاجمي - سلطان الغنام

مارسيلو بروزوفيتش - سيكو فوفانا

ساديو ماني - تاليسكا - عبد الرحمن غريب

كريستيانو رونالدو

تشكيل الرجاء ضد النصر

أنس الزنيتي

زكريا لبيب - إسماعيل مقدم - مهدي مشخشخ - أيوب شبوض

زكريا الوردي - أحمدو كامارا

محمد بلسكوت - عبد الحي فورسي - طه الأشبيلي

أكسيل ماي ندونغ

كيف يمكنني مشاهدة مباراة النصر والرجاء في كأس الملك سلمان للاندية؟

للمتابعة مباريات البطولة العربية، بما في ذلك مباراة النصر والرجاء، هناك وسيلة واحدة وهي من خلال تطبيق "شاهد". يمكنك الاشتراك في الباقة الرياضية لخدمة "شاهد VIP" للحصول على وصول كامل إلى المباريات.

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النصر يسعى لتحقيق الفوز وتجاوز الرجاء في سعيه نحو الفوز بلقب البطولة العربية. يعول الفريق على مزاياه في الملعب وحضور الجماهير، بالإضافة إلى تألق نجومه بقيادة الثلاثي رونالدو وساديو ماني وتاليسكا.

من ناحية أخرى، يطمح الرجاء في تجاوز منافسه، الذي سيحظى بدعم كبير من الجماهير. سيعتمد الفريق على التكتيك الجماعي ومشاركة لاعبين مثل أنس الزنيتي، وزكريا الوردي، ونوفل الزرهوني، وبوشعيب لعرايسي، ويسري بوزوق، ولاعب الوسط الغيني أحمدو كمارا.

يجدر بالذكر أن الفريقين التقوا في النسخة الأولى لكأس العالم للأندية في عام 2000، حيث انتهت المباراة بفوز النصر بنتيجة 4-3.

ساديو ماني أساسي أمام الرجاء المغربي

وفقًا لتقرير صحفي، يعتزم المدرب البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لفريق النصر السعودي، الاعتماد على النجم السنغالي ساديو ماني كأساسي في مواجهة الرجاء المغربي في مباراة ربع النهائي التي ستقام اليوم الأحد في تمام السادسة مساءً، ضمن منافسات البطولة العربية.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والرجاء | من هنــــا

وكان ماني قد انضم إلى صفوف النصر في الأسبوع الماضي وشارك كبديل في مباراة الزمالك في المرحلة النهائية لدور المجموعات.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر والرجاء | من هنــــا

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية، أفاد كاسترو للاعبيه خلال الاجتماع الفني الذي عقده معهم يوم السبت بنية الاعتماد على ساديو ماني كلاعب أساسي في المباراة المقبلة أمام الرجاء المغربي.

تتواجه الرجاء المغربي والنصر السعودي في هذه المباراة المهمة بحماس وقوة. لا يوجد بديل لأيٍ من الفريقين سوى تحقيق الفوز للمضي قدمًا في البطولة. يتوقع الجمهور استمتاعًا كبيرًا بأداء لاعبي الفريقين البارزين والنجوم، وسط تشويق وتوتر يسودان الملعب.