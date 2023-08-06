التشكيل الرسمى لقمة مانشستر سيتى ضد أرسنال فى كأس الدرع الخيرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 6 أغسطس 2023 06:24 مساءً - أعلن بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، وميكيل أرتيتا مدرب أرسنال، التشكيل الأساسى الذى يخوض المواجهة النارية المقرر إقامتها في تمام السادسة مساء اليوم الأحد، على ملعب "ويمبلي"، ببطولة كأس الدرع الخيرية 2023.

تشكيل مانشستر سيتي

حراسة المرمي: أورتيجا

الدفاع: والكر، ستونز، دياز، أكانجي

خط الوسط: رودري، بيرناردو سيلفا، كوفاسيتش

الهجوم: جريليتش، ألفاريز، هالاند

تشكيل مانشستر سيتى

تشكيل أرسنال

حراسة المرمى: رامسديل

الدفاع: بن وايت، جابرييل، ساليبا، تيمبير

الوسط: ديكلان رايس، أوديجارد، بارتى

الهجوم: مارتينيلي، كاى هافيرتز، ساكا

تشكيل أرسنال

مان سيتي ضد آرسنال

تقام مباراة كأس الدرع الخيرية 2023، بين مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الموسم الماضي وأرسنال ووصيفه.

توج فريق مان سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي 2022-2023، بعد إنهاء المسابقة برصيد 89 نقطة وبفارق 5 نقاط عن أرسنال الوصيف.

لعب مانشستر سيتي بقيادة بيب جوارديولا 3 مباريات ودية في معسكره الإعدادي قبل مواجهة الجانرز في كأس الدرع الخيرية اليوم الأحد، الأولي أمام يوكوهاما الياباني، وحقق فوزاً كبيراً بنتيجة 5-3، ثم فاز على بايرن ميونخ في اللقاء الثاني بنتيجة 2-1 وخسر اللقاء الأخير أمام أتلتيكو مدريد 1-2.

فيما خاض أرسنال تحت قيادة المدرب الشاب ميكيل أرتيتا، 5 مباريات ودية قبل صدام السيتيزنز الليلة، بدأها بالتعادل مع نورنبرج 1-1، ثم إكتساح نجوم الدوري الأمريكي بخماسية نظيفة، وبعدها خسر أمام مان يونايتد 0-2، وضرب برشلونة بخماسية مقابل 3 أهداف، وأخيرًا فاز على موناكو بركلات الترجيح 5-4 بعد إنتهاء الوقت الأصلي والإضافي بنتيجة 1-1 وحصد لقب كأس الإمارات الودي.

يطمح بيب جوارديولا في مواصلة حصد الألقاب مع مان سيتي، بالحصول على الدرع الخيرية 2023، بعد أن توج بالثلاثية التاريخية المتمثلة في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس الإتحاد الإنجليزي الموسم الماضي.

بينما يتحدي أرتيتا مدرب أرسنال "أستاذه" جوارديولا من أجل الفوز باللقب لإسعاد جماهير المدفعجية وتحقيق بداية قوية للموسم الجديد 2023-2024.

مان سيتي ضد آرسنال

وسجل مان سيتي ظهوره فى 14 مباراة سابقة فى مواجهة درع الاتحاد الإنجليزى، حيث توج باللقب 6 مواسم 1937 و1968 و1972 و2012 و2018 و2019، فيما خسره 8 مرات.

ونجح أرسنال في التتويج بلقب درع الاتحاد الإنجليزي 16 مرة سابقة في تاريخه، حيث جاءت المرة الأولى في نسخة عام 1930 على حساب نظيره شيفيلد وينزداي.

بينما حصد الجانرز آخر ألقابه في الدرع الخيرية نسخة 2020، بعدما تغلب على نظيره بعد ليفربول بركلات الترجيح 5/4 بعد إنتهاء الوقت الأصلى للمباراة التي جمعتهما على ملعب "ويمبلي" بنتيجة 1-1.

وتوج أرسنال بلقب الدرع الخيرية في سنوات: 1930، 1931، 1933، 1934، 1938، 1948، 1953، 1991، 1998، 1999، 2022، 2004، 2014، 2015، 2017، و2020.