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مؤسسة حياة كريمة تكرم الطفل حمزة بطل من ذوى الهمم بمحافظة المنيا

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 6 أغسطس 2023 06:24 مساءً - حرصت مؤسسة حياة كريمة على التواصل مع أسرة الطفل حمزة وليد من أبناء محافظة المنيا بطل من أبطال ذوي الهمم، وذلك لتكريمه بمقر المؤسسة نظرًا لموهبته في إلقاء الشعر، والتي ظهرت فيه منذ الصغر وخلال مشاركته في العديد من الحفلات والمسابقات والمؤتمرات وغيرها من الفعاليات، وحصوله على العديد من الجوائز، واستطاع جذب الأنظار إليه نظراً لموهبته المتميزة في إلقاء الشعر ليكون قدوة ومثال إيجابي لغيره من الأطفال خاصة من ذوي الهمم.

 

وكرمت مؤسسة حياة كريمة، البطل حمزة بمكافأة مالية وتوفير جهاز "لاب توب" لحمزة وأخوه يتناسب مع احتياجاتهم،  بالإضافة إلي توفير بعض الأجهزة الكهربائية لأسرة الطفل سعيًا لتوفير حياة كريمة لهم.

 

يأتي ذلك ضمن رؤية المؤسسة  بتنمية مهارات وقدرات ذوي الهمم، وضمن أهداف مؤسسة حياة كريمة لبناء الإنسان، بالإضافة إلى الاهتمام بذوي الهمم لضمان توفير حياة كريمة لهم.

 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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