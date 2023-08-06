أنغام تحيي حفلاً غنائيًا بمهرجان العلمين 18 أغسطس المقبل

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 6 أغسطس 2023 07:22 مساءً - تحيي النجمة أنغام حفلاً غنائيًا في مهرجان العلمين يوم 18 أغسطس، وبدأت شركة تذكرتي في فتح باب الحجز.

أنغام

وشهد مهرجان العلمين في الويك إند عدد من الحفلات الناجحة والهامة والتي احياها كبار نجوم الفن في مصر والوطن العربي، وفي جو من الأغاني الدرامية والرومانسية أحيت النجمة إليسا حفلا غنائيا ضمن حفلات مهرجان العلمين في دورته الأولى، ورفع شعار كامل العدد، وقدمت من خلاله مجموعة كبيرة من أغانيها، منها: عبالي حبيبي وهنغني ونسهر واكرهني وسهرنا يا ليل وهنغني كمان وكمان ونفسي أقوله وبتمون وأواخر الشتا وأسعد واحدة ومن أول دقيقة.

كما أحيا النجم تامر عاشور حفلا غنائيا ضمن فعاليات مهرجان العلمين في دورته الأولى، ورفع شعار كامل العدد وقدم من خلاله جرعة أغان درامية ورومانسية، منها "أنت يا اللي خت قلبي وقولوا له سماح وأنت اخترت وهتوحشنا وكلموها عني وكل يوم والرك على النية وأنا هاجي على نفسي وباي باي".

فيما أحيا الكينج محمد منير حفله الغنائى بمهرجان العلمين الجديدة فى دورته الأولى والذى رفع شعار كامل العدد، وافتتح الكينج حفله بأغنية "الرزق على الله" وسط هتاف كبير من الجمهور، مرددين: "الكبير كبير بنحبك يا منير".

وقدم خلال الحفل عددا كبيرا من أغانيه القديمة والحديثة التى تفاعل معها الجمهور منذ بداية حفله ومنها "فى عشق البنات" و"حدوتة مصرية" و"يا سمرة" وغيرها.

وقدم الكينج خلال حفله الكابو حميد الشاعرى وغنيا سويا أغنية "عالم جرىء" وقال الكينج: "إحنا توأم" ليرد الكابو: "أول مرة وقفنا على المسرح مع بعض من حوالى 30 سنة وكان مع الكينج".

فيما تألق النجم مدحت صالح خلال حفله بمهرجان العلمين، والذي قدم من خلاله العديد من الأغانى منها "قلب واحد" و"بحلم على قدى" و"النور مكانه في القلوب".

وقدم كل من النجم مدحت صالح وريهام عبد الحكيم خلال حفل مهرجان العلمين أغنية "حبيبي يا عاشق" وسط هتاف كبير من الجمهور، وافتتح النجم مدحت صالح حفل مهرجان العلمين بأغنية "برمي السلام" وسط هتاف كبير من الجمهور.

يذكر أن مهرجان العلمين الجديدة الحدث الترفيهي الأكبر في الشرق الأوسط شهد منذ بداية فعالياته يوم الخميس 13 يوليو الماضي، عددا كبيرا من الفعاليات الترفيهية الفنية والرياضية، وتستمر تلك الفعاليات طوال موسم الصيف؛ ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.