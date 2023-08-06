مهرجان العلمين يكشف عن برومو حفل مسار إجبارى.. 11 أغسطس

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 6 أغسطس 2023 08:20 مساءً - كشف مهرجان العلمين الجديدة عن برومو حفل فريق مسار إجبارى، المقرر إحياؤها يوم 11 أغسطس الجارى، وأعلنت شركة تذكرتى إتاحة تذاكر الحفل على موقعها للجمهور.

يعد مسار إجبارى من أشهر وأقدم الفرق الغنائية فى مصر والعالم العربى، تمتد رحلتها لأكثر من 17 عامًا، حصيلتها ثلاثة ألبومات، "اقرأ الخبر" و"تقع وتقوم" و"الألبوم"، ومن أبرز أغنياتها "نهايات الحكاوى" و"صباحك"، وانتهت مؤخرًا من تسجيل ألبومها الرابع.

ويشار إلى أن فرقة مسار إجبارى تأسست فى عام 2005 اهتمت الفرقة منذ بدايتها بالقيام بجولات فنية فى أماكن مختلفة، فشاركوا فى مهرجانات دولية فى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، وتنزانيا، وشاركوا في العديد من الحفلات بالدول العربية.

كما شاركت الفرقة فى عدة أفلام منها فيلم حاوى للمخرج إبراهيم البطوط، وفيلم "ميكروفون" للمخرج أحمد عبد الله وبعض الأفلام التسجيلية، كما شاركت مع جماعة المسرح البديل في تقديم عرض "سطور من دفاتر مصر" وهو عرض يدمج الحكي بالموسيقى وتم عرضه في القاهرة، الإسكندرية، بيروت، تونس، صفاقس، جلاسكو.

ويُعد مهرجان العلمين الجديدة انعكاسا طبيعيا لاهتمام الدولة المصرية وما حققته من نجاح خلال فترة وجيزة في تحويل مدينة العلمين الجديدة من منطقة ألغام إلى بقعة ساحرة بأفضل إطلالة على ساحل البحر المتوسط، بمستوى تصميم وتنفيذ عالمي يتلاءم مع الجمهورية الجديدة، سعيا لجعل العلمين الجديدة، أهم مدينة سياحية عالمية، ضمن خطط مستمرة للتنمية، من أهمها مهرجان العلمين الجديدة الذي سيشارك فيه نخبة من الفنانين والموسيقيين والمبدعين والرياضيين والمتخصصين في مختلف المجالات على مدار موسم الصيف، ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

يستهدف المهرجان الترويج للفرص الاستثمارية المتنوعة بمدينة العلمين الجديدة، مما يسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتوفير المزيد من فرص العمل، وتعزيز النشاطات الثقافية والترفيهية في البلاد، لتقديم تجربة صيفية ممتعة وفريدة للزوار، بما يمثل إضافة إلى مظاهر الحياة الثقافية والترفيهية في مصر.

يحظى مهرجان العلمين الجديدة باعتباره الحدث الترفيهي الأكبر في مصر والشرق الأوسط، بأجندة متنوعة وزاخرة بالأنشطة والفعاليات الموسيقية، والرياضية والترفيهية والتي تحدث لأول مرة على أرض مصر، كأحد عناصر جذب وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية، في ظل التوجه العام لتصبح مدينة العلمين الجديدة أفضل الوجهات السياحية في العالم.