الصحة: حملة ”100 يوم صحة” تستهدف المقيمين على أرض الوطن

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 6 أغسطس 2023 09:29 مساءً - كشف حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن هناك أمراضا مرتبطة بالصيف وتنشط مع ارتفاع درجات الحرارة مثل ضربات الشمس.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك أمراض تنتقل خلال الطعام.

ونصح حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، بارتداء الملابس القطنية الخفيفة والإكثار من تناول السوائل خلال ارتفاع الحرارة صيفا.

ولفت إلى أن حملة 100 يوم صحة تستهدف كل مواطن مصري وجميع المقيمين على أرض الوطن وتقدم خدماتها للجميع مجانا في جميع المحافظات.

وأكد حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن كل أدوية أمراض الصيف يتم تصنيعها وإنتاجها محليا وبالتالي هي متوفرة ولا يوجد مشكلة في توفرها.

وطالب كل من يواجه نقصا في إيجاد نوع دواء معين عليه الاتصال بالخط الساخن التابع لهيئة الدواء ١٥٣٠١، موضحا أن هناك بعض الأطباء تعودوا على أنواع معينة يكتبوها لمرضاهم.