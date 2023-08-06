وزارة العمل: شركات التوظيف الوهمية فخ أمام الباحثين عن عمل فى الخارج

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 6 أغسطس 2023 11:25 مساءً - حذر مهيب أبو زيد مدير عام الإدارة العامة لشئون شركات إلحاق العمالة بوزارة العمل، من شركات التوظيف الوهمية والعقود المزيفة، مشددا على أنها فخ أمام الباحثين عن عمل في الخارج.

وقال مهيب أبو زيد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر" المذاع على سي بي سي، إنه لا بد من وعي الشباب والمواطنين ضد الكيانات الوهمية.

وشدد مهيب أبو زيد، على ضرورة توجه الشباب والراغبين في العمل بالخارج إلى المديريات أو ديوان العام للوزارة للتأكد من الشركة ومدى ترخيصها ومعرفة سلامتها، مضيفًا:"يجب معرفة حقوقهم وواجباتهم قبل السفر للخارج ".