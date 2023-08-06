اثر اصابته بحادث سير .. محافظ شمال سيناء يزور مدير الإدارة التعليمية بنخل فى مستشفي العريش العام

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 6 أغسطس 2023 11:25 مساءً - زار اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، عز عزازي، مدير إدارة نخل التعليمية أثناء تلقيه العلاج في مستشفي العريش العام أثر أصابه في حادث انقلاب سيارة بوسط سيناء.

.وتابع محافظ شمال سيناء حالة سالمعبد المحسن سالم، سائق بإدارة نخل التعليمية، الموجود في قسم العناية المركزة.

ووجه المحافظ بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية والصحية للمصابين، متمنيا سرعة وتمام الشفاء العاجل لهم.

وكان مدير الإدارة التعليمية في نخل وسائقه قد تعرضا لحادث تصادم بين السيارة التي يستقلونها وسيارة نقل أثناء سيرهما على الطريق الدائري جنوب مدينة العريش،