بعد قليل..رئيس الوزراء ونظيره الأردنى يرأسان أعمال اللجنة العليا المشتركة بين البلدين

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 7 أغسطس 2023 10:27 صباحاً - يرأس الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء ، ونظيره الأردنى الدكتور بشر الخصاونة، أعمال اللجنة العليا المشتركة بين البلدين بعد قليل.

ووصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس، إلى العاصمة الأردنية عَمّان، في مستهل زيارة رسمية، على رأس وفدٍ رفيع المستوى، يرأس خلالها وفد مصر فى اجتماعات الدورة الحادية والثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة.

واستقبل رئيس الوزراء بمطار عَمان المدني (ماركا) يوسف الشمالي، وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل، رئيس بعثة الشرف، والسفير محمد سمير، سفير مصر لدى الأردن، والسفير أمجد العضايلة، سفير الأردن لدى مصر ومندوبها الدائم بجامعة الدول العربية، ورؤساء المكاتب الفنية لسفارة مصر فى عمان، وعدد من أعضاء السفارة.