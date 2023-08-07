رئيس وزراء الأردن: اجتماعات اللجنة المشتركة مع مصر ناقشت الارتقاء بمستوى التعاون...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 7 أغسطس 2023 01:27 مساءً - رحب الدكتور بشر الخصاونة، رئيس الوزراء الأردنى بنظيره المصرى الدكتور مصطفى مدبولى، موضحا أنه تم استعراض الإنجازات بين البلدين، وضمان انسيابية مرور الشاحنات بين البلدين بدون أي عوائق .

وأشار فى مؤتمر صحفى، إلى أنه تم مناقشة الارتقاء بمستوى التعاون الدوائى مع مصر ، والتطرق لنقاش آلية التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق وتطويرها بما يعود بالنفع على الدول الثلاثة.

ولفت إلي أنه تم استعراض تطابق الرؤي والمواقف المشتركة بين البلدين فى مختلف القضايا السياسية.