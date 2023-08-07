مواعيد بدء العام الدراسى الجديد: 14 يناير 2024 بدء امتحانات الفصل الأول

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 7 أغسطس 2023 01:28 مساءً - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مواعيد بدء العام الدراسى الجديد، موضحة أن الدراسة تنطلق السبت 30 سبتمبر 2023، إلى السبت 8 يونيو 2024، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات.

وأوضحت الوزارة أن امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل تنطلق 14 يناير 2024، على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم 27 يناير 2024، - موضحة أن مدة إجازة نصف العام أسبوعين تبدأ من السبت الموافق 27 يناير 2024 وتنتهي الخميس 8 فبراير 2024 ، وفي حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الإجازة معهما.

وأشارت الوزارة إلى أن مواعيد بدء الدراسة والامتحانات وإجازة نصف العام تشمل جميع مراحل التعليم المختلفة بالمدارس الرسمية والرسمية اللغات والخاصة والخاصة لغات.