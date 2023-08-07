هيئة الدواء المصرية تعلن عن مد فترة التسجيل في برامج التدريب الصيفي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 7 أغسطس 2023 02:29 مساءً - تعلن هيئة الدواء المصرية عن مد فترة التسجيل فى البرنامج التدريبي الصيفي لطلبة كليات الصيدلة، والمقرر أن يبدأ في ١٤ أغسطس ٢٠٢٣ وحتى ٥ سبتمبر ٢٠٢٣، وذلك من أجل توفير فرص تدريبية مميزة لطلبة كليات الصيدلة بالجامعات المصرية.

يأتي ذلك في ضوء إهتمام هيئة الدواء المصرية ببناء كوادر علمية متميزة عن طريق التدريب العلمي لطلبة الكليات استناداً لإحتياجات سوق صناعة الدواء المصري، ومواجهة التحديات العالمية في هذا المجال.

وتوجه هيئة الدواء المصرية عناية الطلبة الراغبين بالتسجيل في أي من البرامج التدريبية الواردة في الدليل إلى إمكانية التسجيل مبكراً من خلال المسح الضوئي للـQR Code الخاص بكل برنامج تدريبي/ ورشة عمل.

كما يشرفنا تلقي أي إستفسار من قبل طلبة كليات الصيدلة عن طريق التواصل من خلال الـ Contact list الواردة بالدليل الإرشادي حرصًا على التواصل الفعال والإجابة على أي من الإستفسارات.

يرجى من السادة الراغبين في التقديم، التوجه إلى منسق التدريب بمركز التطوير المهني المستمر بالمنيل للحصول على أمر توريد للمقابل المادي الخاص بحضور البرنامج التدريبي، على أن يتم سداد المقابل المادي على الكود المؤسسي الخاص بهيئة الدواء المصرية وتسليم صورة من إيصال الدفع لمركز التطوير المهني المستمر بالمنيل أو عن طريق البريد المصري لهيئة الدواء المصرية على الكود المؤسسي 32111001 ومن ثم إرسال صورة الإيصال على البريد الإلكتروني لمركز التطوير المهنى المستمر [email protected]

مرفق رابط موقع مقر الهيئة المنيل

https://lnkd.in/d6kGkJyN

للاطلاع على الدليل الخاص بالتدريب برجاء الضغط على الرابط التالي:

https://lnkd.in/dPEUVrT5