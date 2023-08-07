«الزراعة» تعلن الإفراج عن 378 ألف طن أعلاف ذرة وفول الصويا بـ183 مليون دولار

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 7 أغسطس 2023 03:30 مساءً - أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الافراج عن مستلزمات الاعلاف متواصل بناء على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وبالتنسيق مع البنك المركزي.

وأضاف "القصير" أنه خلال الفترة من 20/7/2023 حتى 3/8/2023تم الإفراج عن 378 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالى 183 مليون دولار.

وأضاف أن الإفراج شمل 282 ألف طن من الذرة بحوالى 101 مليون دولار وحوالى 96 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالى 73 مليون دولار وأيضا اضافات اعلاف بحوالى 9مليون دولار.

ليكون إجمالى ما تم الأفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر2022 حتى 3 أغسطس 2023) 7 مليون طن منهم 5 مليون طن ذرة، 2 مليون طن فول صويا وإضافات اعلاف وذلك بإجمالى مبلغ 3.3 مليار دولار.

.وأكد "القصير" ان الافراج يستهدف توفير كميات فى الاسواق من الذرة والصويا وهي المكونات الأساسية لاعلاف الدواجن وايضا حيوانات المزرعة مشيرا إلى أن الدولة تبذل قصارى جهدها في توفير العملة الصعبة للافراج عن مستلزمات الانتاج مؤكدا على ضرورة تحمل المستوردين والصناع مسؤوليتهم في هذه المرحلة حتى يكون لهذه الافراجات تاثير إيجابي في ضبط الأسواق وتوفير اللحوم والدواجن باسعار مخفضة للمواطنين مشيرا الى ان الوزارة تكثف من حملات التفتيش على المصانع والمخازن لضمان عدم التلاعب في الكميات المفرج عنها أو المغالاة في بيعها باسعار عالية للمنتجين.