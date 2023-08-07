كتلة الحوار عن إخلاء سبيل 33: الإفراجات تعبر عن انفراجات سياسية يجب أن نشجع عليها

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 7 أغسطس 2023 04:31 مساءً - ثمنت كتلة الحوار، قرار إخلاء سبيل عدد من المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا الرأي والخلاف السياسي.

ودعت كتلة الحوار، الإدارة المصرية للإفراج عن باقي المحبوسين في الرأي، كما تجدد دعوتها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاستخدام حقه الدستوري في "العفو الرئاسي"، عن من شملهم أحكام جنائية على ذمة قضايا الرأي والخلاف السياسي.

وأكدت كتلة الحوار، أن تلك الإفراجات تعبر عن انفراجات سياسية، يجب أن نحافظ عليها جميعا ونشجع عليها ونعضدها لمصلحة مصرنا الحبيبة.